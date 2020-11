Ford E-Transit, czyli elektryczny dostawczak z dobrym zasięgiem

Elektryfikacja motoryzacji to nie tylko auta osobowe, ale również samochody dostawcze. Poznajcie w pełni elektryczny model Ford E-Transit.

Ford także stawia na elektryfikację

Amerykański producent samochodów, podobnie jak wielu innych graczy na rynku, coraz wyraźniej stawia na hybrydy i modele w pełni elektryczne. Firma zaprezentowała już elektrycznego Mustanga Mach-E, który mimo wzbudzanych kontrowersji, zapowiada się naprawdę interesująco.

Tym razem, Ford skupił się na innym segmencie, w którym również radzi sobie naprawdę dobrze. Producent pokazał oficjalnie nowego elektrycznego dostawczaka, który w wybranych scenariuszach może okazać się lepszym wyborem od modeli spalinowych. Owszem, nie zapewni równie dużego zasięgu, ale na krótszych trasach czy w mieście powinien sprawdzić się naprawdę dobrze.

Warto dodać, że Ford E-Transit jest częścią globalnej strategii firmy, której celem jest zwiększenie znaczenia zelektryfikowanych napędów w ofercie. W tym celu, Ford zamierza przeznaczyć ponad 11 mld dolarów na rozwój do 2022 roku.

Ford E-Transit – oto, co należy wiedzieć

Nowy dostawczak został wyposażony w zestaw akumulatorów o łącznej pojemności 67 kWh, co według zapewnień ma przełożyć się na 350 km zasięgu według normy WLTP. Owszem, względem spalinowych modeli nie jest to imponującym wynikiem, ale jak na elektrycznego dostawczaka to naprawdę dobry rezultat.

E-Transit oferuje zarówno ładowanie AC, jak i szybkie ładowanie DC. Wbudowana w pojazd ładowarka o mocy 11,3 kW jest w stanie zapewnić ładowanie od 0 do 100% w ciągu nieznacznie ponad 8 godzin. Natomiast ładując z wykorzystaniem szybkiej ładowarki DC o mocy 115 kW, w około 34 minuty uzupełnimy energię z 15 do 80% pojemności akumulatora.

Dzięki nisko umieszczonym akumulatorom, Ford E-Transit oferuje do 15,1 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej, czyli tyle samo, co w Transicie z silnikiem Diesla z napędem na tylne koła. Z kolei ładowność, w zależności od wybranej wersji, będzie wynosić od 1616 do 1967 kg.

Wystarczającą moc ma zapewnić silnik elektryczny generujący 269 KM i moment obrotowy na poziomie 430 Nm. Moc będzie przenoszona na tylne koła. Na pokładzie nie zabrakło także nowoczesnego oprogramowania z systemem SYNC 4 i 12-calowym, dotykowym wyświetlaczem.

Ford E-Transit ma zadebiutować na rynku wiosną 2022 roku.