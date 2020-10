Football Manager 2021 – symulacja nigdy nie była tak realistyczna

Już niebawem, bo tak naprawdę następnego miesiąca, ukaże się kolejna odsłona Football Manager. W Football Manager 2021 obejmujemy rolę menedżera piłkarskiego i prowadzimy wybrany przez nas klub do zwycięstwa. Tym razem czeka na nas trochę nowości, dzięki której symulacja ta będzie lepsza niż kiedykolwiek.

Football Manager to piłka dla dużych chłopców. O ile w FIFĘ przyjemnie jest sobie popykać, to jednak seria Football Manager wymaga od nas większego zaangażowania i pomysłu na grę. W końcu taki symulator ma za zadanie dostarczyć nam możliwie najbardziej realistycznych doznań. A z nadchodzącymi nowościami – uda mu się to bardziej niż zwykle.

Nowości w Football Manager 2021

Zacznijmy od względnie mniejszych zmian w Football Manager 2021. Gra doczekała się przebudowy systemów i większego zróżnicowania. Dodano nowe metody komunikacji, dzięki którym nadano celowość w rozmowie z piłkarzami i mediami. Nasz menedżer może w końcu wyrażać się za pomocą gestów, które wpłyną na znaczenie naszych słów.

Dotąd każda rozmowa musiała odbywać się jako spotkanie, ale teraz dodatkowo zamienimy z kimś słowo z użyciem funkcji Szybkie Czaty. To możliwość przeprowadzenia krótkiej i nieformalnej rozmowy z naszymi zawodnikami czy dziennikarzami – zdalnie lub osobiście.

Każda kolejka meczowa nie pozostanie nudna, a to za sprawą nowych wydarzeń i interakcji. Przed pierwszym gwizdkiem otrzymamy możliwość dokonania ostatnich zmian w składzie i taktyce na dany mecz. W jego trakcie przyjrzymy się nowemu, bardziej przejrzystemu interfejsowi.

Przed spotkaniem, podczas i, co najważniejsze, po spotkaniu będziemy przyglądać się nowym analizom wykonanym przez nasz personel w imię świeżego systemu xG. Pomoże to nam w osiągnięciu zwycięstwa.

Ten cel wspomogą także nowi zawodnicy w zespole, a spotkania rekrutacyjne wzbogacone zostaną o raporty i ustalenia priorytetów ze skautami i analitykami. Agenci mogą zostać nawet przez nas poproszeni o to, aby sprawdzili, czy dany zawodnik jest zainteresowany wstąpieniem do naszego klubu.

I gdy już wszystko zagra jak należy, każdy z menedżerów będzie mieć co świętować, bo… no właśnie, otrzyma możliwość świętowania swoich osiągnięć, jeszcze zanim przejdziemy do następnego sezonu. Trofea, podium i armatki konfetti oraz wywiady i szum medialny – spodziewajcie się tego po swoich sukcesach.

Football Manager 2021 coraz bliżej bramki

Football Manager 2021 ukaże się 21 listopada 2020 roku, czyli już w przyszłym miesiącu.

W edycji fizycznej poza samą grą otrzymamy sześć kart i poradnik, dzięki którym zostaniemy prawdziwym profesjonalistą. Tytuł znajduje się w przedsprzedaży.

