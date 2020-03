Możliwe, że już wkrótce obejrzymy filmy w aplikacji Filmy Google Play za darmo, ale za to z reklamami

Będąc całkowicie szczerym, to nigdy nie skorzystałem z Filmów Google Play. Zamiast jednorazowo płacić za jakiś film, wolę skorzystać z usług takich serwisów, jak Netflix czy HBO GO, by mieć wygodny dostęp do większej liczby filmów i seriali lub po prostu kupić dany tytuł na nośniku fizycznym. Jest jednak szansa, że w niedalekiej przyszłości „przeproszę się” z aplikacją od Google.

Reklamy w zamian za bezpłatne korzystanie z jakiejś gry czy aplikacji w sklepie Google Play (jak i w innych tego typu miejscach) to żadna nowość. Jednak w przypadku filmów czy seriali stosuje się taki zabieg dużo rzadziej, głównie na takich serwisach, jak Player czy IPLA. Możliwe, że wkrótce dołączą do nich również Filmy Google Play ze swoją szeroką biblioteką świeżych filmów i seriali.

Jak informuje serwis xda-developers, w kodzie aplikacji (v4.18.37) znalazła się wzmianka „Watch free with ads”, co jasno sugeruje, że niektóre filmy czy seriale w Filmach Google Play mogą wkrótce zostać udostępnione za darmo pod warunkiem zgodzenia się na oglądanie reklam. Na razie Google milczy na temat tej funkcji, tak dlatego możemy tylko spekulować, jak mogłoby to wyglądać w praktyce.

Na razie więc nie wiemy, czy reklamy miałyby się znaleźć na początku filmu, czy może w trakcie (a może to i to?), ani nawet jaka część biblioteki miałaby być objęta taką opcją. Jeśli chodzi o mnie, to strzelam, że tylko niewielka część filmów i seriali będzie miała możliwość oglądania ich za darmo z reklamami, tym bardziej patrząc na ceny wypożyczenia (lub kupna) niektórych tytułów w tym serwisie. Jestem jednak również pewny, że wiele osób skusiłoby się do oglądania w ten sposób niektórych filmów i seriali – w tym i ja.

A czy Wy skorzystalibyście z opcji obejrzenia jakiegoś filmu za darmo w aplikacji Filmy Google Play, ale za to z reklamami?

Źródło: Android Police, xda-developers

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!