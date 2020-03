FBI radzi, jak zwiększyć bezpieczeństwo przeglądarki internetowej

Federalne Biuro Śledcze przygotowało zestaw porad, które w założeniach mają podnieść poziom bezpieczeństwa i prywatności podczas przeglądania internetu.

Nowa inicjatywa FBI

Ze względu na zbliżające się wybory prezydenckie w USA, amerykańska agencja rządowa uruchomiła inicjatywę „Protected Voices”. Ma on pomóc kampaniom politycznym i wyborcom chronić się przed cyberatakami oraz innymi zagrożeniami. Mimo iż akcja skierowana jest głównie dla Amerykanów, to niektóre porady może zastosować każdy użytkownik internetu.

Opublikowany zbiór wskazówek skupia się na przeglądarkach internetowych. Jak podkreśla FBI, są one jednym z głównych narzędzi zapewniających dostęp do sieci, co naraża je na ewentualne ataki. Federalni zalecają więc wybór odpowiedniej przeglądarki, która charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa i zapewnia akceptowalną prywatność.

Jak skonfigurować przeglądarkę internetową?

Korzystanie z dobrej przeglądarki internetowej to dopiero połowa sukcesu. Agencja zauważa, że sporo oprogramowania przy domyślnej konfiguracji może narażać użytkownika na niebezpieczeństwo. W związku z tym, warto zmienić kilka ustawień i zrezygnować z wybranych funkcji.

Lista porad Federalnego Biura Śledczego przedstawia się następująco:

Wyłącz autouzupełnianie, zapamiętywanie haseł i historii odwiedzanych stron

Nie akceptuj plików cookie stron trzecich

Wyczyść wszystkie formy historii przeglądarki podczas zamykania

Zablokuj śledzenie reklam

Włącz żądania „Nie śledź” wysyłane przez przeglądarkę

Wyłącz zbieranie danych przeglądarki

Gdy wymagane są certyfikaty, upewnij się, że przeglądarka żąda Twojej zgody na ich dostarczenie

Wyłącz pamięć podręczną stron internetowych i innej zawartości lub ustaw rozmiar pamięci na zero

Włącz odpowiednie funkcje przeglądarki, aby blokować złośliwe i niebezpieczne treści

Agencja dodaje, że wybrane dodatki do przeglądarek internetowych mogą dodatkowo chronić użytkownika. Przed ich instalacją należy jednak dokładnie sprawdzić, czy oferują wysoką jakość i bezpieczeństwo.

Trzeba przyznać, że niektóre wskazówki są dość rygorystyczne. Owszem, jak najbardziej mogą one pozytywnie wpłynąć na prywatność i bezpieczeństwo, ale odbędzie się to kosztem komfortu korzystania z aplikacji. W końcu chociażby autouzupełnianie czy zapamiętywanie historii, to dla wielu osób niezbędne funkcje w dobrej przeglądarce internetowej.

źródło: fbi.gov