Powrót do błękitnej laguny? Far Cry 6 nareszcie zabierze nas poza Stany Zjednoczone

Po dwóch ostatnich odsłonach serii gier Far Cry, fani strzelanek Ubisoftu mają już po dziurki w nosie tułaczki po koloryzowanej wersji Stanów Zjednoczonych. Wielu dobrze wspomina bardziej egzotyczną scenerię, jak w Far Cry 3. Całkiem możliwe, że ich modły zostały wysłuchane przez twórców Far Cry 6.

Co za dużo, to niezdrowo

Far Cry 5 prezentował całkiem interesującą historię z wątkiem religijnym w tle, choć niektórzy widzieli w tej części tylko kalkę poprzednich części gry, które miały tendencję do zawiązywania akcji wokół głównego, charyzmatycznego antagonisty. Zmieniały się tylko lokacje – miejsce akcji było umiejscowione albo w nieistniejących państwach u stóp Himalajów albo regionach wzorowanych na rubieżach Stanów Zjednoczonych, w zapomnianych przez Boga stanach.

Po Far Cry: New Dawn wielu graczom przejadło się bieganie po Hope County, więc oczekiwaliby od serii jakiegoś odświeżenia – a przynajmniej przeniesienia akcji w jakieś bardziej malownicze miejscówki.

Jak donoszą redaktorzy Gamereactor, właśnie tak się stanie. Ci, którzy nie przepadali za północnoamerykańskim klimatem „piątki” i New Dawn, poczuja się jak w domu, zwiedzając nowe, egzotyczne lokacje. Niewykluczone, że będą one przywodzić na myśl rajskie wyspy, które dane nam było poznać w Far Cry 3.

Data premiery Far Cry 6

Ubisoft ma kilka dużych gier do zaprezentowania w nadchodzących miesiącach. W kolejce na premierę czekają na przykład Assassin’s Creed: Valhalla czy Watch Dogs: Legion. Nowy Far Cry ma zaś zostać pokazany na konferencji jeszcze przed kwietniem 2021 roku.

źródło: gamereactor.dk przez tweaktown.com