Poznaliśmy tytuł najnowszej odsłony Assassin’s Creed – już nie mogę się doczekać!

Seria Assassin’s Creed budzi chyba najwięcej emocji wśród wszystkich gier od Ubisoft i każda kolejna odsłona pada ofiarą obfitych przecieków na długo przed oficjalnym ujawnieniem. I tym razem graczom udało się przedwcześnie dojść do informacji o erze w jakiej osadzona będzie nowa przygoda asasynów, a francuski deweloper w końcu oficjalnie potwierdził plotki.

Świetna forma zapowiedzi

Na kanałach YouTube należących do Ubisoft około godziny 14:00 rozpoczęła się transmisja na żywo, w trakcie której widzowie mogli obserwować proces powstawania grafiki mającej zdradzać umiejscowienie akcji najnowszej odsłony Assassin’s Creed.

Już po kilkudziesięciu minutach jasne stało się, że nowe perypetie asasynów będą rozgrywały się w trakcie ery wikingów. Fani doszli do tego dużo wcześniej za pośrednictwem wskazówek pozostawionych przez twórców w poprzednich częściach cyklu, choć spekulowano też na temat umiejscowienia gry w feudalnej Japonii czy nawet w trakcie II wojny światowej

Pod koniec transmisji zaprezentowano ekran zdradzający oficjalny tytuł gry – Assassin’s Creed: Valhalla. I w tym przypadku plotki się potwierdziły, bowiem był to jeden z dwóch wyciekłych wcześniej do sieci wariantów nazwy produkcji.

O samej grze póki co nie wiadomo nic, poza wyżej wymienionymi detalami. Najprawdopodobniej będzie to znacznie większy i bardziej rozbudowany od swoich poprzedników tytuł, co uzasadnia dłuższy względem Odyssey proces produkcyjny.

Umiejscowienie gry w erze wikingów stwarza ogromny potencjał na zbudowanie ogromnego świata i wtłoczenie do niego typowych, ubisoftowych mechanik, które nie pozwolą graczom na nudę. Fani Assassin’s Creed: Black Flag mogą już zacierać ręce, bowiem do gry zapewne powróci żegluga w nieco bardziej zaawansowanej formie. Morskie przeprawy stanowiły przecież lwią część żywotu wikinga i szkoda byłoby zmarnować szansę na przywrócenie tak uwielbianej przez fanów mechaniki.

Oficjalny pokaz Valhalli odbędzie się jeszcze dziś o godzinie 17:00 i bardzo możliwe, że przy jego okazji zostanie nam zaprezentowany spory fragment rozgrywki.

Jako fan epoki szczerze liczę na to, że twórcy postarają się zachować jak największą wierność faktom historycznym i obejdzie się bez głupotek, których seria na szczęście ostatnimi czasy zaczęła się pozbywać.

