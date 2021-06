Odlotowo! Polska w filmowym dokumencie Facebooka – o grupie chroniącej bociany

Facebook chce być coraz bardziej kojarzony nie tylko z miejscem kontaktu ze znajomymi i chwalenia się zdjęciami z wakacji, ale także z serwisem oferującym treści wideo, również wysokiej jakości. W jednej z najnowszych produkcji Facebooka, zobaczymy Polskę oraz Grupę EkoLogiczną, pomagającą bocianom.

Polacy z Grupy EkoLogicznej w The Rethinkers

Właściciele Facebooka chcą udowodnić, że grupy powstające w serwisie mogą mieć ogromny wpływ na wiele dziedzin naszego życia. W tym celu sfinansowano projekt The Rethinkers, czyli serię krótkich dokumentów, przedstawiających inspirujące społeczności, których działalność opisywana jest właśnie na Facebooku. Wśród nich znajdziemy Raasay Community Renewables – społeczność mieszkańców szkockiej wyspy, działającą na rzecz zasilenia wyspy energią odnawialną, Os Om Havet, duńską grupę wolontariuszy oczyszczających morze, czy Grow Here – szwedzką organizację, która łączy rolników z osobami, które potrzebują kawałka terenu do uprawy własnego, zdrowego jedzenia.

Reklama

The Rethinkers ma też polski akcent – jeden z odcinków opowiada o Grupie EkoLogicznej, zajmującej się badaniem i ochroną bocianów. Jej członkowie i sympatycy organizacji każdego roku przeprowadzają m.in. akcję obrączkowania młodych bocianów lub zakładania nadajników dorosłym osobnikom oraz organizują wydarzenia pomagające szerzyć wiedzę o tym ważnym europejskim gatunku ptaków. Na przykład dzięki akcji „Bociany nad granicami”, można dowiedzieć się, że bociany są przedmiotem polowań podczas migracji przez terytorium Libanu. Każdego roku z tego powodu ginie kilka milionów ptaków. By temu przeciwdziałać, Grupa EkoLogiczna stara się edukować dzieci w libańskich szkołach, współpracuje z libańskimi społecznikami oraz wywiera presję na lokalny rząd.

Staramy się przekonywać ludzi i zdobywać przyjaciół i sympatyków. Tylko duża grupa zaangażowanych osób może przyczynić się do zachowania gatunku. Ireneusz Kaługa, założyciel Grupy EkoLogicznej

Ponieważ co piąty bocian na świecie pochodzi z Polski, Grupa EkoLogiczna czuje szczególną odpowiedzialność za pomoc w zrozumieniu innym, jak ważna jest ochrona i dalsze badania tych ptaków.

Facebook miejscem wspierania ekologii

Takich organizacji jak Grupa EkoLogiczna jest mnóstwo. W samej Polsce ponad 600 tysięcy osób należy do jednej z 9 tysięcy grup poświęconych odkrywaniu, podziwianiu i ochronie Ziemi i naszego środowiska. Z kolei na całym świecie, jak podaje Facebook,

ponad 3,5 miliona osób przekazało ponad 130 milionów dolarów za pośrednictwem zbiórek na Facebooku i Instagramie na cele związane z ochroną przyrody i walką ze zmianami klimatu.

Sam Facebook osiągnął zerową emisję netto swojej globalnej działalności i jest teraz w 100% zasilany przez energię odnawialną, będąc jednym z największych korporacyjnych nabywców energii odnawialnej na świecie. Facebook zapowiedział również całkowite zredukowanie emisji gazów cieplarnianych na całym swoim łańcuchu wartości do 2030 roku.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Facebook app.