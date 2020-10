Facebook Dating rusza w Polsce. Randki przez Facebooka konkurencją dla Tindera

Facebook Dating to nowy element podstawowej aplikacji Faceboka. Powinniście go zobaczyć po aktualizacji programu w wersji na smartfony. Szykuje się konkurencja dla innych aplikacji randkowych w Polsce.

Facebook Dating już w Polsce

Facebook ogłosił dzisiaj, że rozszerzono dostępność funkcji Facebook Dating na kilka europejskich krajów. Wśród nich znajduje się także Polska.

Facebook Dating jest specjalną przestrzenią, wydzieloną z podstawowej aplikacji Facebooka, przeznaczoną do randkowania. Profil można utworzyć w kilka kliknięć. Nie musi być on ściśle połączony z naszym podstawowym kontem Facebooka – można tam umieścić inne zdjęcie profilowe, czy też ograniczyć przekazanie informacji na swój temat do minimum.

Z drugiej strony, siłą funkcji Facebook Randki jest to, że można posłużyć się swoim kontem na FB, by wzmocnić „siłę” profilu na Facebook Dating. Da się na przykład pokazać tam Stories z Facebooka, czy nawet Instagrama. Dzięki temu osoba rozważająca podjęcie kontaktu z nami, będzie w stanie lepiej ocenić, jakimi ludźmi jesteśmy, nie bazując tylko i wyłącznie na zdjęciu profilowym i krótkim opisie.

Funkcje, których na Tinderze nie ma

Co prawda Facebook Dating w założeniu ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów spoza grona naszych znajomych, ale funkcja nazwana Listą sympatii (Secret Crush) pozwala na dodanie do dziewięciu kontaktów z Facebooka lub Instagrama, którymi bylibyśmy potencjalnie zainteresowani. Jeśli osoba z takiej listy także doda nas do własnej, zyskamy dopasowanie. Do tego czasu nie dowie się, że znajduje się na naszym „celowniku”.

Facebook Randki umożliwia także filtrowanie wyników wyszukiwania na podstawie podstawowych parametrów, takich jak płeć, lokalizacja czy nawet poglądy religijne, ale można też zorientować się, czym interesuje się nasza sympatia, o ile tylko udostępnia informacje o facebookowych grupach, do których należy, czy też wydarzeniach, w których zamierza wziąć udział. Jeśli więc jesteśmy miłośnikami psów, to apka zaproponuje znajomości z grup uwielbiających dzielić się fotkami i informacjami o czworonogach – oczywiście o ile oboje do danej grupy należymy.

Inną interesującą opcją jest możliwość nawiązania połączenia wideo z osobą, do której otrzymaliśmy dopasowanie. Rozpoczęcie rozmowy następuje po wyrażeniu na nią zgody przez adresata.

Kwestie bezpieczeństwa

Profil randkowy Facebook Dating co prawda może korzystać z pewnych informacji z Facebooka, ale nie działa to w drugą stronę. Zdjęcia, czaty czy statusy, nie będą pojawiać się na naszym strumieniu aktywności w głównej aplikacji. Nikt ze znajomych nie będzie też poinformowany, że zarejestrowaliśmy się w Facebook Dating.

W czatach serwisu randkowego nie będzie można wysyłać zdjęć, linków czy filmów, co jest zabezpieczeniem przed nadużyciami i scamem. Oferuje on także proste narzędzia do blokowania niechcianych kontaktów.

Facebook Dating kontra Tinder

Facebook Dating ma pewne szanse na zaistnienie na polskim rynku aplikacji randkowych, choć zastanawia to, ile osób będzie chciało z niego korzystać. Wydaje się być mniej anonimowym serwisem niż Tinder i zdecydowanie bardziej nastawionym na możliwość zaprezentowania się z bardziej ludzkiej, normalnej strony.

Czas pokaże, czy takie podejście Facebooka ma sens. Zdaniem firmy – jak najbardziej. Od czasu uruchomienia serwisu, w 20 krajach użytkownicy uzyskali w sumie 1,5 miliarda dopasowań. Brzmi dumnie.