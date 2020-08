Spieszcie się! F1 2018 za darmo, ale czasu zostało niewiele

Grę F1 2018 można pobrać za darmo z jednego z serwisów internetowych dystrybuujących paczki z kluczami do gier w okazyjnych cenach. Należy się jednak pospieszyć – oferta jest ograniczona czasowo.

F1 2018 – starsza, ale wciąż ciekawa

Możliwość bezpłatnego ogrania F1 2018 od Codemasters to nie lada gratka. Gra, mimo że jest z nami już ponad dwa lata i nie zawiera aktualnych składów ani nazw zespołów Formuły 1, może się podobać i pełnić rolę źródła miłej rozrywki, przynajmniej na kilka godzin.

Niezła grafika, zróżnicowane poziomy trudności i możliwość samodzielnego dobrania wielu kluczowych parametrów jednomiejscowego bolidu sprawiają, że czas spędzony z grą z pewnością nie będzie nudny.

F1 2018 za darmo – tylko w Humble Bundle

Z możliwości odebrania bezpłatnej kopii F1 2018, w formie klucza Steam, mogą skorzystać wszyscy gracze platformy PC, którzy zgłoszą się po swoją kopię w serwisie Humble Bundle. Gra dostępna jest w ramach oferty Humble Freebie, jednak wyłącznie przez ograniczony czas: promocja trwa do godzin wieczornych w poniedziałek, 10 sierpnia.

Jak pobrać grę?

W celu otrzymania bezpłatnej kopii F1 2018 należy zarejestrować się w serwisie Humble Bundle, gdzie otrzymamy klucz uprawniający do aktywacji gry na platformie Steam. To właśnie w tej aplikacji należy go zrealizować, a gra już po kilku chwilach zostanie przypisana do naszego konta.

Warto skorzystać.