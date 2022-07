Do tej karty graficznej producent dorzuca… darmowy zasilacz

Producenci kart graficznych często eksperymentują z projektami swoich produktów, dostosowując je w głównej mierze do ceny, za jaką będą sprzedawane. EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin to najpotężniejsza karta z portfolio producenta, do której marka dorzuca… zasilacz. I to nie byle jaki!

EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin – karta graficzna z zasilaczem w zestawie

EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin to nie jest zwykła karta graficzna, a monstrum, którego możliwości będą w stanie wykorzystać bardzo wymagający użytkownicy – w tym gracze, czy overclockerzy. Karta graficzna ma system powietrznego chłodzenia z jednym wentylatorem na PCB, a także moduł chłodzenia cieczą AiO – z 360-mm radiatorem i trzema wentylatorami.

źródło: EVGA

Zdjęcia produktu ukazują, że w środku samej karty znajduje się radiator, który wraz z pojedynczym wentylatorem będzie miał za zadanie chłodzić komponenty karty graficznej – takie jak system zasilania, czy pamięci VRAM. Dla chłodnicy zaś pozostawiono procesor graficzny GA102-350-A1, obejmujący m.in. 10752 rdzeni CUDA, 84 ray tracing, czy 336 jednostek Tensor.

Układ będzie rozpędzał się do rekordowych prędkości – jest to najszybszy model GeForce RTX 3090 Ti od EVGA. Karta będzie domyślnie pracowała z częstotliwością boost 1950 MHz. Oczywiście tę wartość można jeszcze podwyższyć. Co więcej, topowy GeForce producenta ma na pokładzie wyświetlacz OLED, a także 2 wtyczki zasilania 16 PIN, które są w stanie dostarczyć karcie graficznej 1200 W czystej mocy.

źródło: EVGA

Rachunki za prąd znacząco wzrosną

By zasilić tak wymagający sprzęt, potrzeba oczywiście odpowiedniego zasilacza. Na szczęście o nim firma też nie zapomniała, bo w zestawie z kartą graficzną EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin, kupujący dostaje darmowy… zasilacz o mocy 1600 W. To dokładnie model SuperNova 1600 P2 z certyfikatem 80+ Platinum, który na czas pisania tekstu kosztuje 399 dolarów (równowartość ~1800 złotych).

Sama karta graficzna została wyceniona na 2499 dolarów (~11275 złotych). Taka kwota jeży włosy na głowie, niemniej pamiętamy też, że jest to flagowy model producenta, który został stworzony z myślą o najbardziej wymagających.