Epic Games Store wciąż czeka na swoje wielkie otwarcie na Androidzie

Epic Games Store kojarzy się głównie z darmowymi grami, które udostępniane są regularnie przez twórców Fortnite’a. Szef firmy zdradził jednak, że nie porzucił planów otworzenia EGS na Androida.

To, że Epic Games Store zmierza na Androida, może wydawać się dla niektórych dziwne – wszak ta platforma dla graczy jawi się wielu głównie jako konkurencja dla Steama, a nie produkt skierowany do odbiorców mobilnych. I rzeczywiście tak jest, ale niektórzy wciąż pamiętają zapowiedzi Tima Sweeney’a, który ogłaszając start swojego serwisu, kreślił obraz EGS jako rzeczy przeznaczonej także dla branży gier mobilnych.

Perypetie Epic Games w kontekście Fotrnite’a na Androida są zapewne znane przynajmniej części z Was. Epic przez długi czas nie zgadzał się na umieszczenie swojej gry w sklepie Google Play, sprzeciwiając się polityce sklepu, który pobiera 30% od każdej płatności, jakiej dokonują wewnątrz aplikacji jej użytkownicy (taka taryfa obowiązuje gry – dla apek użytkowych, marża jest niższa). Ostatecznie Epic Games umieściło grę Fortnite w sklepie Google, ale nie było z tego powodu zbyt zadowolone.

To jednak nie koniec podbojów Epic Games na Androidzie. Tim Sweeney, czyli prezes firmy, powiedział ostatnio w wywiadzie, że jest bardzo zadowolony z pozycji, jaką udało się uzyskać względem Steama w ciągu ostatnich miesięcy. Zamierza też wykonać podobny ruch na Androidzie.

„Chcielibyśmy w przyszłości wprowadzić sklep [Epic Games] na iOS i Androida. Uważamy, że jest to dobry sposób, by pomóc branży [się rozwinąć]. Dzięki zgromadzeniu społeczności wokół Fortnite, nauczyliśmy się, jak obsługiwać platformę dystrybucyjną na PC, więc będziemy wiedzieć, jak zrobić to na Androidzie.

– Tim Sweeney, CEO Epic Games