Koniec Endomondo! Jak ściągnąć dane z aplikacji i do której można je przenieść?

Endomondo to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych aplikacji do śledzenia i zapisywania aktywności fizycznej. Wielu z Was z pewnością z jej używa, szczególnie że w przeszłości można było ją wykorzystywać w szczytnym celu, w ramach akcji T-Mobile „Pomoc mierzona kilometrami”. Niestety, dziś poinformowano, że już wkrótce zostanie ona odesłana na emeryturę.

To koniec Endomondo

Under Armour, dotychczasowy właściciel aplikacji Endomondo, poinformował dziś, że zdecydował się sprzedać platformę MyFitnessPal, z której na całym świecie korzysta ponad 200 mln użytkowników, firmie Francisco Partners. Wartość transakcji wyniesie 345 mln dolarów i zostanie ona sfinalizowana jeszcze w tym kwartale br.

Przy okazji poinformowano też, że z końcem 2020 roku platforma Endomondo zakończy działalność. To zaskakująca wiadomość, dlatego wiele osób może zadać sobie pytanie, co stanie się z zapisanymi danymi i czy da się je gdzieś przenieść.

Jak ściągnąć dane z Endomondo i do której aplikacji można je przenieść?

Na stronie internetowej Endomondo opublikowano dodatkowy komunikat, w którym potwierdzono, że 31 grudnia 2020 roku platforma zostanie zamknięta i przestanie działać. Under Armour wycofa aplikację ze wszystkich sklepów i przestanie ją obsługiwać, tj. udostępniać aktualizacje i zapewniać wsparcie.

Użytkownikom poleca się przesiadkę na platformę MapMyRun. Dostępna jest ona zarówno na Androida, jak i iOS. Do 31 marca 2021 roku mogą oni przenieść zgromadzone w Endomondo dane do ww. usługi (pod warunkiem, że pobiorą je do końca tego roku). Od 1 kwietnia przyszłego roku będą one już niedostępne – zostaną usunięte na zawsze.

Platforma przygotowała poradniki, jak można przenieść dane z Endomondo do MapMyRun, a także, w jaki sposób je najpierw pobrać.

Jeśli użytkownik zaakceptował regulamin użytkowania, powinien przejść do Ustawień, a następnie do sekcji Prywatność i na koniec Pobierz swoje informacje. Kolejnym krokiem jest utworzenie archiwum. Po wybraniu tej opcji, na e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia wniosku o pobranie danych, a po „pewnym czasie” kolejny z linkiem do pobrania ich w pliku zip.

Jeżeli natomiast użytkownik nie zaakceptował regulaminu użytkowania, musi najpierw potwierdzić swój wiek i miejsce zamieszkania, a później na stronie informującej o aktualizacji regulaminu dotknąć przycisk Pomoc i przejść do sekcji Pobierz swoje informacje. Po podaniu adresu e-mail i hasła w celu potwierdzenia tożsamości należy wybrać opcję Utwórz osiągnięcia – w następnej kolejności użytkownik otrzyma najpierw jeden e-mail, a później drugi, podobnie jak w wyżej opisanym przypadku.

Jak pobrać swoje dane – instrukcja (źródło: Endomondo)

Na koniec warto jeszcze dodać, że w przypadku przesiadki na MapMyRun, z Endomondo nie zostaną przeniesione następujące informacje:

najlepsze wyniki osobiste,

plany treningowe,

informacje profilowe i ustawienia konta,

lista znajomych,

posty, komentarze i zdjęcia z sekcji Aktywność,

wyzwania,

cele.

Jeśli natomiast ktoś nie chce przesiadać się na platformę MapMyRun, może przenieść swoje dane na przykład do Google Fit.