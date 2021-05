BlueStacks 5, emulator Androida na komputery, wychodzi z wersji beta i zyskuje stabilną wersję

BlueStacks 5 to oprogramowanie, dzięki któremu aplikacje i gry z Androida uruchomimy sobie na dużym ekranie – szybko i wygodnie. Od lutego było dostępne w testowej wersji beta, a dziś została wydana pełna, stabilna edycja.

BlueStacks 5 w solidnej edycji oficjalnej

Poszukując programu, który uruchomiłby aplikacje ze sklepu Google Play na domowym komputerze, z pewnością musieliście trafić na BlueStacks. Ten przystępny emulator w lutym zyskał dużą aktualizację do wersji oznaczonej numerem 5, choć jeszcze przez kilka miesięcy jego twórcy oznaczali go jako „beta”. Potrzebne były dodatkowe testy większej liczby użytkowników, by wychwycić błędy, które umknęły wcześniej programistom.

Dziś ogłoszono dostępność BlueStack 5 w wersji stabilnej, co zapewne ucieszy tych, którzy doświadczali jakichś problemów podczas korzystania z bety.

Sam miałem może z jedną sytuację, gdy emulator wyrzucił mnie do pulpitu Windowsa 10. Jak dotąd, na jego działanie nie mogę narzekać, a bywa, że naprawdę się przydaje, gdy nie chcę sięgać po smartfona.

Sporo usprawnień względem BlueStacks 4

Największą różnicę w wersjach zauważymy nie przesiadając się z wersji beta BlueStacks 5, a z poprzedniego Bluestacks 4. Program uruchamia się nawet o 40% szybciej i wymaga do działania znacznie mniejszych zasobów w postaci pamięci RAM – nawet do 50%. Twórcy programu są bardzo dumni z poczynionych usprawnień, i trudno się im dziwić.

Jedynym mankamentem jest to, że program emuluje kilkuletniego Androida. Wersja 7.1.2 Nougat jest jeszcze co prawda wspierana przez wielu deweloperów, ale powoli będzie się deaktualizować. Trzeba mieć nadzieję na to, że BlueStacks 5 lub 6 będzie imitować nowszą wersję systemu Google.

Jeśli chcecie pobrać stabilną wersję BlueStacks 5 Global, możecie to uczynić, przechodząc na stronę twórców oprogramowania.