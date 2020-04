Wkrótce potwierdzimy tożsamość przez przyłożenie e-dowodu osobistego do smartfona z NFC

Obecnie nowy dowód osobisty z chipem i modułem osobistym ma dość mocno ograniczone zastosowanie. Powinno się to zmienić po wprowadzeniu nowej aplikacji, przygotowywanej na zlecenie polskiego rządu.

Więcej zastosowań e-dowodu

Obecnie zastosowanie warstwy cyfrowej e-dowodu osobistego jest raczej marne – dzięki niemu przejdziemy przez automatyczne bramki graniczne na lotniskach i… to właściwie tyle. Da się jeszcze za jego pomocą podpisywać dokumenty elektronicznie, ale raczej mało kto zdecyduje się na zakup specjalnego, certyfikowanego czytnika, żeby to robić. A co gdyby takie poświadczenie można było załatwić przy pomocy smartfona?

Zgodnie z doniesieniami Dziennika Gazeta Prawna, już wkrótce powinniśmy otrzymać nowe narzędzie w postaci aplikacji mobilnej, rozszerzającej wykorzystanie dowodu z warstwą elektroniczną. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki pracują nad programem na smartfony, który pomógłby potwierdzać tożsamość użytkownika w internecie za pomocą zwykłego przyłożenia e-dowodu do smartfona z modułem NFC.

Takie rozwiązanie mogłoby usprawnić naprawdę sporo operacji dokonywanych online przez użytkowników sieci. Wreszcie dowód osobisty z warstwą elektroniczną mógłby znaleźć niemal codzienne zastosowanie, nie wymagające nakładów finansowych czy wielu specjalnych zabiegów.

Nie będziemy długo czekać

Jak donosi resort cyfryzacji,

„Termin wdrożenia aplikacji jest uzależniony od pozytywnego przeprowadzenia pełnego cyklu testów funkcjonalnych, wydajnościowych i bezpieczeństwa. Zakładamy, że aplikacja zostanie udostępniona na początku maja.”

Początek maja tuż, tuż, więc liczymy na to, że w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch zobaczymy efekty prac nad nową aplikacją. Niewykluczone, że najpierw trafi ona na system Android, podobnie jak to było z programem mObywatel, która służy do przechowywania cyfrowych wersji dokumentów. Na razie nie ma informacji, jakoby była ona powiązana z nową aplikacją.

źródło: gazetaprawna.pl dzięki cashless.pl