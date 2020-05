Zadzwoń do mamy, to nic nie kosztuje. T-Mobile daje 1000 darmowych minut na Dzień Matki

Z okazji Dnia Matki, sieć T-Mobile oferuje swoim klientom ponad 16 godzin darmowych połączeń do wszystkich sieci i na stacjonarne. Wszystko po to, żeby każdy z nich miał szansę porozmawiać z bliskimi.

Choć 26 maja nie jest oznaczony w kalendarzu kolorem czerwonym, dla wielu pozostaje on bardzo ważną datą. Tego dnia wielu decyduje się w szczególny sposób okazać miłość swojej mamie. Bez względu na to, czy to planowaliśmy, czy też nie, T-Mobile umożliwia swoim klientom aktywację 1000 darmowych minut do wykorzystania w najbliższych dniach.

To w gruncie rzeczy pierwsza odsłona nowej, cyklicznej akcji dla klientów ofert na kartę i MIX. Będą oni dostawać różnorodne bonusy z okazji świąt i wydarzeń – darmowe i bez dodatkowych warunków, zawsze na 3 dni.

Jak włączyć pakiet?

Aby aktywować darmowy bonus, należy wysłać SMS o treści MINUTY pod numer:

80401 – dla użytkowników T-Mobile na kartę

80404 – dla użytkowników MIX-a

SMS-y można wysyłać 26 i 27 maja – do końca dnia. Pakiet będzie ważny przez 3 dni.

Skoro akcja 3-dniowych prezentów będzie kontynuowana przez T-Mobile, to chyba należy się przygotować na 23 czerwca, czyli Dzień Ojca ;)

źródło: informacja prasowa