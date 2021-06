Jeżeli masz ten dysk WD, natychmiast odłącz go od internetu!

Stracenie dostępu do gromadzonych przez długi czas danych, takich jak zdjęcia, wideo czy ważne dokumenty, jest najczarniejszym scenariuszem, jaki może sobie wyobrazić każdy, kto robi kopie zapasowe. Niestety, w przypadku posiadaczy dysków WD My Book Live (Duo) właśnie się on ziszcza.

Regularne wykonywanie kopii zapasowej jest bardzo ważne, dlatego warto o tym pamiętać. Szczególnie że utrata gromadzonych przez lata plików jest bolesna i niestety też zdarza się nierzadko. Lepiej nie być mądrym po szkodzie, lecz nie w przypadku wszystkich użytkowników gwarantuje to spokojny sen.

Jeżeli masz dysk WD My Book Live (Duo), natychmiast odłącz go od internetu

Na oficjalnym forum WD Community pojawiły się niepokojące sygnały. Jeden z użytkowników, posługujący się nickiem sunpeak, opublikował post, w którym pisze, że jego dysk WD My Book Live służył mu bezproblemowo przez lata, jednak wczoraj z przerażeniem odkrył, że w niezrozumiały dla niego sposób wszystkie zgromadzone na nim dane zniknęły. A było ich naprawdę sporo, bo zajmowały prawie w całości dostępne 2 TB przestrzeni dyskowej. Co więcej, nie udało mu się też zalogować, żeby zdiagnozować problem.

W odpowiedziach na post sunpeak inni użytkownicy WD Community również zgłaszają, że ich dane zniknęły. Jeden z nich, Marknj1, napisał, że jego dysk WD samodzielnie wykonał „factory reset”, co wydawałoby się, że jest nie do pomyślenia.

Niestety, producent nie ma dla posiadaczy dysków WD My Book Live i WD My Book Live Duo dobrych wiadomości. Poinformował on, że urządzenia te są atakowane przez złośliwe oprogramowanie, co w niektórych przypadkach może prowadzić do przywrócenia ustawień fabrycznych i tym samym wymazania wszystkich zgromadzonych na nich danych.



WD My Book Live (źródło: WD)

W związku z tym, WD zaleca odłączenie dysków WD My Book Live (Duo) od internetu, aby chronić umieszczone na nich dane. Producent wnikliwie analizuje tę sytuację i deklaruje, że będzie informował o postępach. W tym miejscu warto przypomnieć, że nie są one już dostępne w sprzedaży, a ostatnia aktualizacja została im udostępniona w… 2015 roku.