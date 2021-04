Szok: wiatr wieje z prędkością 70 km/h, a dron Sony Airpeak nic sobie z tego nie robi

Sony nieco zaskoczyło nas w ubiegłym roku nagłą zapowiedzią opracowania drona, który przydałby się branży filmowej. Airpeak wciąż nie jest dostępny w sprzedaży, ale o jego możliwościach wiemy coraz więcej.

Sony Airpeak to dla nas w większej części wciąż duża zagadka. Co prawda jesteśmy świadomi, że mamy do czynienia z urządzeniem zdolnym przenosić obudowy aparatów z serii Sony α i mieliśmy okazję widzieć, jak można wykorzystać taki statek powietrzny do nagrywania stabilnych ujęć z powietrza, ale Japończycy wciąż nie podają, kiedy i gdzie będzie można tego drona kupić. Zamiast tego, publikowane są dalsze materiały z testów Airpeaka.

Wiatr w oczy wieje temu dronu

Jeśli kiedykolwiek pilotowaliśmy drona, to wiemy, że jednym z większych wyzwań dla tego typu sprzętu jest wiatr. Nagłe podmuchy powietrza potrafią wytrącić z równowagi nawet maszyny o większych gabarytach, nie mówiąc już o małych dronach amatorskich.

Sony Airpeak jest co prawda nieco większym dronem, ale nie jest to przecież gwarancją odpowiedniego zachowania sprzętu podczas niesprzyjającej pogody. Spore nadzieje można w nim pokładać po obejrzeniu filmu, w którym podczas testów w tunelu aerodynamicznym, dron Sony z powodzeniem opiera się pędowi powietrza z prędkością 70 km/h. Przy takim wietrze trudno jest już zachować wyprostowaną postawę ciała człowiekowi. Airpeak zdał jednak test lotu w trudnych warunkach na piątkę z plusem. Jednocześnie przenosił on bezlusterkowca Sony, nagrywającego wideo z pomocą gimbala. Całość sprawia naprawdę dobre wrażenie.

Jak podaje Sony na swojej stronie, stabilny lot nawet w tak trudnych warunkach umożliwia elektroniczny układ stabilizacji lotu, któremu pomagają wydajne 17-calowe śmigła.

Ciekawi tylko, jak dron poradziłby sobie w okolicznościach prawdziwego porywistego wiatru – wszak podczas zawieruchy powietrze nigdy nie płynie jednostajnie z jednej strony świata w inną, a warunki dynamicznie się zmieniają. Sony jest tego świadome i wciąż pracuje nad technologiami, które pomogą Airpeak stać się jedną z najlepszych maszyn latających, przeznaczonych do filmowania z powietrza.