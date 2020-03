Disney+ latem w Polsce? Niekoniecznie

Jedna z najważniejszych usług VOD niebawem zawita do Polski? Niestety, oczekiwany przez wiele osób Disney+ może pojawić się później niż wskazywały początkowe informacje.

Atrakcyjna biblioteka i znane marki

Disney+ wystartował w listopadzie 2019 roku, ale tylko w kilku wybranych krajach. Mimo tego, usługa VOD szybko zdobyła miliony użytkowników. Nie powinno to dziwić, bowiem oferta składa się z wielu filmów, seriali i programów, które korzystają z naprawdę rozpoznawalnych marek.

Warto wspomnieć, że do Disneya należą m.in. marki: Marvel, Star Wars, Pixar czy National Geographic. Cieszą się one ogromną popularnością, co widać po przychodach generowanych przez największe hity kinowe – Avengers, nowa trylogia Gwiezdnych Wojen czy Toy Story.

Pewne więc było, że usługa strumieniowania wideo, która zapewni dostęp do wspomnianych treści, a także autorskich produkcji korzystających z uniwersum Marvela czy Gwiezdnych Wojen, nie będzie miała problemów z przyjęciem się na rynku. Szczególnie jeśli w ofercie znajdą się bardzo dobre treści na wyłączność, co już udało się osiągnąć Disney+ – np. serial The Mandalorian.

Disney+ w Polsce?

Dziś w internecie głośno zrobiło się o premierze Disney+ w Polsce. Nie była to żadna plotka – w oficjalnym komunikacie prasowym opublikowanym na stronie Disneya, który przedstawia plany związane z rozszerzeniem usługi o kolejne kraje, wymieniona została Polska.

Według pierwszej wersji komunikatu, platforma Disney+ miała zadebiutować w naszym kraju już latem tego roku. Zostaliśmy wymienieni obok Belgii, krajów nordyckich i Portugalii.

Niestety, wspomniana strona została zaktualizowana i Polska zniknęła z listy. Sugeruje to, że serial The Mandalorian i inne produkcje możemy zobaczyć jednak później. Należy mieć na uwadze, że Disney jeszcze nie odniósł się do tej sprawy i obecnie możemy tylko spekulować, kiedy faktycznie Disney+ będzie dostępny w Polsce.

Zagadką pozostaje również cena. W wielu europejskich krajach użytkownicy płacą miesięczny abonament w wysokości 6,99 euro. Niewykluczone więc, że u nas cena zostanie ustalona na poziomie około 30 złotych.

źródło: dobreprogramy.pl, Disney