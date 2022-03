Discord i Spotify nie działają! Trwa wielka awaria

Apple postanowiło zdominować internet swoją dzisiejszą konferencją, dlatego Discord i Spotify zaliczają ogólnoświatową awarię właśnie w trakcie trwania ogłaszania nowego iPhone’a SE 2022 i iPada Air 2022. Nie no, wiadomo, że żartuję. Ale awaria obu serwisów zdaje się być poważna.

Reklama

Problemy z działaniem Discorda zauważyłam kilka minut po rozpoczęciu konferencji Apple (czyli po 19), kiedy to aż się zdziwiłam, że nie dałam rady skontaktować się z redakcją w sprawie pojawiających się na streamie informacji. Ostatnie, co udało mi się napisać, to że ten nowy zielony iPhone 13 Pro, to całkiem ładny jest ;)

Problem z Discordem i Spotify widoczny jest na downdetector w Polsce – tuż po 19 problem z działaniem programu zgłosiło aż trzy tysiące osób, by chwilę później widocznych było już prawie dziewięć tysięcy zgłoszeń:

Reklama

Ale awaria odczuwalna jest na całym świecie. W samych Stanach Zjednoczonych zgłoszeń w tym samym czasie było dziesięć razy więcej (by chwilę później pokać ponad 65 tysięcy zgłoszeń!):

Miejmy nadzieję, że Discord szybko wróci do swojej standardowej sprawności, bo w końcu to program, który już dawno przestał służyć wyłącznie do komunikacji pomiędzy graczami. To już pełnoprawny komunikator, którego używa sporo firm i redakcji w celu utrzymywania kontaktu ze sobą, jako świetna alternatywa Slacka czy Teamsów.

O Spotify z kolei chyba nie muszę się rozpisywać – to jedna z najpopularniejszych usług streamingowych, tuż obok Tidala czy Apple Music.

W Polsce zgłoszenia wyglądają tak:

Natomiast w USA zgłoszeń jest zdecydowanie więcej:

Aktualizacja:

Discord potwierdza awarię i… zaleca wyjść gdzieś ;)