Demo Resident Evil 3 już dostępne do pobrania na wszystkich platformach

Do premiery Resident Evil 3 zostały dwa tygodnie, a to oznacza jedno — wersja demonstracyjna gry pojawiła się w sieci. Skąd ją pobrać, ile waży, jakie są wymagania wersji PC i jak długo dostępny będzie dla graczy tryb Resident Evil: Resistance? Już śpieszę z odpowiedziami na te pytania.

Demo Resident Evil 3 to specjalnie przygotowany fragment rozpoczynający grę, tak więc możemy się domyślać, że w pełnej wersji wstęp może się nieco różnić. Co ważne, w przeciwieństwie do wersji demonstracyjnej Resident Evil 2, demo trzeciej części nie ma ograniczenia czasowego i można je przechodzić tyle razy, ile będziemy chcieli.

Dla przypomnienia, tegoroczny Resident Evil 3 to remake odsłony Resident Evil 3: Nemesis z 1991 roku. Gra została przygotowana od zera, na kompletnie nowym silniku, jednak z poszanowaniem materiału źródłowego. Dzięki temu w grze spotkamy znajome postacie i lokacje, a fabuła z grubsza będzie przypominać tę z oryginału – czyli na podobnej zasadzie, co Resident Evil 2 z 2019 roku.

Poniżej możecie sprawdzić minimalne wymagania sprzętowe Resident Evil 3 na PC:

System operacyjny: Windows 7, 8.1, 10 (Wersja 64-bit)

Procesor: Intel Core i5-4460 lub AMD FX-6300 lub lepszy

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 760 lub AMD Radeon R7 260x z 2GB Video RAM

DirectX: Wersja 11

Jeśli chodzi o wagę wersji demonstracyjnej Resident Evil 3, to ta na każdej z platform waha się w okolicach 8 GB.

Demo Resident Evil 3 jest już dostępne do pobrania na każdej z platform:

Oprócz samej kampanii, udostępniono również wersję demonstracyjną trybu wieloosobowego Resident Evil: Resistance. W tym wypadku testy są ograniczone czasowo i potrwają od 27 marca do 3 kwietnia 2020 roku:

Pełna wersja odświeżonego Resident Evil 3 zadebiutuje na rynku już 3 kwietnia 2020 roku na PC, PlayStation 4, a także Xbox One w polskiej wersji językowej (napisy). Tryb Resident Evil: Resistance jest wbudowany w podstawową wersję gry i nie trzeba będzie dokupować go osobno.

Czekacie na Resident Evil 3?

