Nareszcie: Square Enix udostępniło wersję demo Final Fantasy VII Remake

Pamiętam pierwszą zapowiedź odnowionej wersji Final Fantasy VII. W internecie wybuchła ogromna burza dyskusji na temat słuszności przerabiania klasyka od podstaw i zmieniania założeń rozgrywki, jednak w jednym fani mogli być zgodni – zajawka gry prezentowała się obłędnie. Dzisiaj pierwsze zwiastuny nie wyglądają już tak niesamowicie, jednak Square Enix przygotowało dla fanów pewną niespodziankę.

Oczekiwanie warte zachodu

Pierwotnie remake FF7 ukazać się miał 3 marca 2020 roku. Niestety, wydawca zdecydował się na przełożenie daty premiery gry na 10 kwietnia, co oczywiście mocno zniesmaczyło fanów. Square na szczęście potrafi wychodzić z takich sytuacji obronną ręką i w PlayStation Store pojawiło się właśnie demo gry, które do biblioteki możecie przypisać w tym miejscu.

Udostępniony fragment rozgrywki obejmuje misję z podkładaniem bomby w reaktorze Sektora 1. Przejście wersji demo zajmuje około 45 minut, co jest całkiem niezłym wynikiem jak na próbkę tak wyczekiwanego tytułu. Warto pamiętać jednak, że postępów nie będzie dało przenieść się do pełnej gry, co jest raczej zrozumiałe biorąc pod uwagę, że nie została ona jeszcze w pełni ukończona.

Zmiany, zmiany, zmiany

Oczywiście jak sama nazwa wskazuje, remake FF7 to nie jedynie podniesienie rozdzielczości i jakości tekstur, oraz przekonwertowanie gry na nową platformę. Tytuł ten został stworzony całkowicie od podstaw, a oryginał był jedynie bazą, na której wzorowali się deweloperzy.

Poza grafiką najbardziej zauważalną zmianą jest system walki. Na szczęście zrezygnowano z mało satysfakcjonującego w dzisiejszych czasach turowego rozwiązania pojedynków i zastąpiono je dynamicznymi, choć mocno JRPGowymi starciami. Całość przypomina najnowsze odsłony serii, co niekoniecznie jest komplementem. Final Fantasy XV krytykowane było za nudzące w połowie linii fabularnej pojedynki, które zaczęły mocno przypominać bardziej sesje wciskania jednego przycisku aż do zlikwidowania paska życia przeciwnika.

Na szczęście zanosi się na to, że element taktyczny nie zniknął całkowicie z odnowionej wersji FF7. Deweloperzy zaimplementowali między innymi możliwość przypisania własnych skrótów klawiszowych, a także możliwość wydawania poleceń towarzyszom. Nie są to oczywiście nowości w serii, ale liczę, że ich forma również zostanie unowocześniona tak, aby sprawiały jeszcze więcej frajdy.

Remake Final Fantasy VII zadebiutuje 10 kwietnia wyłącznie na PlayStation 4. Po około roku gra najpewniej trafi również na PC i konkurencyjne konsole.

Źródło: Square Enix, własne