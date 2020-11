Days Gone doczeka się ulepszonej wersji na PlayStation 5

Wymieniona gra ekskluzywna od Sony może jeszcze nie trafi na PC-ty tak samo, jak trafiło Horizon Zero Dawn, ale na pewno będzie miało się czym pochwalić na PlayStation 5. Bend Studio poinformowało za pośrednictwem Twittera, że Days Gone doczeka się nieskromnych ulepszeń na konsoli nowej generacji.

Porozmawiajmy o Days Gone. Pamiętam, że gdy zapowiedziano tę grę, to należałem (i w sumie nadal należę) do obozu State of Decay, bo przynajmniej jedno musimy sobie powiedzieć – Days Gone korzysta ze sprawdzonych pomysłów, a State of Decay dba o moją potrzebę prowadzenia postapokaliptycznej społeczności. Byłem naczelnym hejterem gry od Bend Studio, ale gdy zagrałem, to zmieniłem zdanie – Days Gone to wciąż dobra gra, co potwierdza między innymi nasza recenzja.

Zastanawiałem się, kiedy przyjdzie mi ją powtórzyć. Były plotki o przenoszeniu gier ekskluzywnych Sony na komputery osobiste, ale wygląda na to, że w Days Gone zagramy wcześniej na PlayStation 5 – i to w ulepszonej wersji.

Days Gone w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę

Twórcy za pośrednictwem Twittera poinformowali, że nie tylko zagramy w Days Gone na PlayStation 5, ale również w lepszej niż dotąd jakości.

If you're taking a ride on the Broken Road for the first time, or finishing up NG+, here's what you can expect when you boot up #DaysGone on the #PS5:



📺 Up to 60FPS w/ Dynamic 4K

💾 Save Transfers from PS4 to PS5 pic.twitter.com/qP2ugQO4hc — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) November 3, 2020

Days Gone na PS5 ma zaoferować dynamiczną rozdzielczość 4K i do 60 klatek na sekundę w ramach płynności.

Przeniesiemy też zapisy z PlayStation 4

W tej samej wiadomości dodano, że zapisy gry pochodzące z PlayStation 4 będą w pełni funkcjonalne także na konsoli następnej generacji.

To oznacza, że jeśli zakończyliśmy swoją przygodę w połowie albo chcemy ją kontynuować w ramach Nowej Gry+, to nie będzie ku temu żadnych przeszkód!

Gra znajdzie się w kolekcji PlayStation Plus

Gdyby przyszło nam jednak zapoznać się z Days Gone po raz pierwszy, to tytuł stanowi część nowej usługi – kolekcji PlayStation Plus. Znajdzie się tam więcej innych gier, które zapewne tak samo doczekają się swoich ulepszeń na PlayStation 5. Co jak co, ale wygląda na to, że dzięki temu trochę nadrobimy odchodzącą już generację na nowej konsoli.

