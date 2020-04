Darmowy miesiąc nauki języków dla polskich uczniów i studentów od Babbel

Szkoły i uniwersytety w Polsce są pozamykane, a uczniowie i studenci uczestniczą w zajęciach zdalnych, podczas których realizuje się podstawę programową. Dzięki zaangażowaniu różnych firm, z niektórych – dotąd płatnych – sposobów na naukę, można skorzystać za darmo. Tak jest z aplikacją Babbel.

Aplikacja Babbel nie jest na pewno najpopularniejszą aplikacją do nauki języków, ale znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych. Kursy i lekcje oferowane są w niej na zasadzie udostępniania płatnych pakietów – bezpłatna 7-dniowa testowa wersja, choć dobra, to oferuje tylko podstawy podstaw. Chcąc przejść na poziom średniozaawansowany lub wyższy, trzeba sięgnąć do portfela. Teraz nie będzie to problemem, bo uczniowie i studenci mogą dostać darmowy dostęp do wszystkich opcji aplikacji.

Babbel za darmo przez miesiąc

W ofercie darmowego dostępu można przez miesiąc korzystać z wszystkich funkcji aplikacji Babbel podczas nauki języka angielskiego i niemieckiego. Co zrobić, by skorzystać z darmowego dostępu?

Należy pobrać aplikację (na Androida i iOS) i wypełnić wniosek dostępny na tej stronie. W odpowiednie pola wpisujemy tam dane dotyczące miejscowości, z której pochodzimy oraz nazwę naszej szkoły lub uczelni. W ten sposób będziemy mogli wygenerować kod promocyjny, który następnie aktywujemy w aplikacji. Prosta sprawa!

Kod można wykorzystać do 30 kwietnia 2020 roku. Przy odrobinie samozaparcia będziemy w stanie poprawić znajomość języka – przynajmniej czas, który spędzamy teraz w domu nie będzie stracony!

Ale ponieważ nauka to nie wszystko…

