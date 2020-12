Szaleństwo Epic Games Store trwa nadal! Darkest Dungeon do pobrania za darmo

Coś mało świąteczne te gry rozdaje Epic Games Store — co nie oznacza, że są to złe tytuły. Zarówno wczorajsze Inside, jak i dzisiejsze Darkest Dungeon można zaliczyć do jednych z najlepszych gier niezależnych ostatnich lat. Warto więc sprawdzić, czy produkcja Red Hook Studios przypadnie Wam do gustu.

Gra Red Hook Studios to jeden z najznakomitszych przedstawicieli roguelików, który pokochają „growi masochiści”. W grze wcielamy się w grupę bohaterów, która próbuje odkryć tajemnice tytułowych lochów. Ważnym elementem Darkest Dungeon jest ciągła rekrutacja nowych postaci — nasi bohaterowie giną tu bardzo często i to permanentnie.





Darkest Dungeon (PC) – Źródło: Steam

Do tego wszystkiego dochodzi świetny pomysł na rozgrywkę, masa zawartości, dobre wykonanie i fenomenalna oprawa audiowizualna. Czy można chcieć czegoś więcej? Moim zdaniem nie, ale jeśli jesteście innego zdania, to poczekajcie do przyszłego roku, wtedy ma na rynku pojawić się kontynuacja dzieła Red Hook Studios — Darkest Dungeon II, które ma jeszcze bardziej zaskakiwać. Już nie mogę się doczekać!

Minimalne wymagania sprzętowe Darkest Dungeon:

System operacyjny: Windows XP Pamięć RAM: 2 GB Karta graficzna: Open GL 3.2+ Compliant Miejsce na dysku: 2 GB dostępnej przestrzeni

Darkest Dungeon możecie przypisać sobie za darmo do konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu.

Darkest Dungeon dostępne jest za darmo do jutra, czyli do 26 grudnia 2020 roku, do godziny 16:59. Później zostanie udostępniona kolejna darmowa gra, którą prawdopodobnie będzie My Time at Portia. Pełną listę gier na nadchodzące dni znajdziecie w tym wpisie.

Przypominam również że w sklepie Epic Games Store trwa właśnie świąteczna wyprzedaż, w której możecie zgarnąć dużo świetnych tytułów w niższych cenach. Pomoże Wam w tym dodatkowo specjalny jednorazowy kupon obniżający cenę wybranej przez Was gry o 40 złotych (pod warunkiem, że koszyk wypełniają gry za minimum 59,99 złotych).