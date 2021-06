Czy dwa ekrany w laptopie mają sens?

Akcja partnerska

Asus jest firmą, która nie boi się grać formą i wprowadzać kolejne innowacje do swoich produktów, choćby inni uważali, że to szalone. A niewątpliwie szalonym zdaje się być zastosowanie dwóch ekranów w laptopie. Właśnie tak jest w Asusie Zenbook Duo 14 UX482, o którym dziś Wam trochę opowiem, skupiając się głównie właśnie na jego znaku rozpoznawczym.

Zacznijmy jednak od głównego ekranu, bo to jednak wciąż właśnie on będzie przez nas wykorzystywany najmocniej. Asus Zenbook Duo 14 został wyposażony w ekran IPS o przekątnej 14” i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli.

Reklama

Drugi ekran, tak zwany ScreenPad+, również został wykonany w technologii IPS i ma przekątną 12,65” oraz rozdzielczość 1920 x 515 pikseli. Możemy sterować jego jasnością niezależnie względem głównego ekranu, ustawić domyślny rozmiar okien czy nawet grupować aplikacje, które mają otwierać się po kliknięciu jednej ikony – doprawdy świetna sprawa. Oba wyświetlacze są matowe i dotykowe.

dwa ekrany w laptopie Asus Zenbook Duo 14

Jak przeciągać wybrane programy na dolny ekran? Bardzo prosto – zawsze pod ręką jest specjalne menu ekranowe, które pozwala automatycznie przerzucić treść na dodatkowy wyświetlacz lub od razu go tam przypiąć. Co więcej, w zależności od obszaru, w który przeciągniemy wybrany program, otworzy się on na 1/3, połowie lub całym ekranie.

Jakie scenariusze wykorzystania dwóch ekranów mogę przywołać? Cóż, wbrew pozorom jest ich cała masa, ale skupię się tylko na wybranych przykładach, które dobitnie pokazują, że taka konstrukcja ma sens.

W ostatnim czasie nasze konto na TikToku pełne jest nowych materiałów z serii #technewsypl – podobnie zresztą, jak kanał na YouTube, o tej samej nazwie. Nawiązuję do tego ze względu na konieczność nagrywania i późniejszego edytowania audio – na głównym ekranie odpalam tekst do przeczytania, na dolnym – Audacity, i lecimy z tematem!

Podobnie ma się sprawa z wideo, które muszę zmontować i wrzucić na kanał Tabletowo na YouTube. Gdy przyszło mi edytować moje nagrania na Zenbooku Duo 14, od razu przeniosłam ścieżkę montażową na dodatkowy ekran tak, by pogląd materiałów mieć na głównym – świetna sprawa. Standardowo bowiem podgląd byłby dużo mniejszy, bo tak zwany timeline zabrałby ogromną część przestrzeni roboczej. Tak to ja mogę pracować! :)

Gdyby przyszło mi do głowy trochę pograć, bo w sumie dlaczego by nie, na głównym ekranie odpalam Tonego Hawka Pro Skater, a na dodatkowym na przykład redakcyjnego Discorda i statystyki portalu w dwóch oknach obok siebie.

Podczas standardowej pracy biurowej bardzo często korzystałam z połączenia na ScreenPadzie Feedly i Spotify lub YouTube i Messengera. Czasem dochodziła też trzecia aplikacja – w zależności od potrzeby chwili.

Już przy okazji poprzedniej konstrukcji tego typu, z którą miałam okazję obcować, a był to Zephyrus Duo, nie ukrywam, że początkowo byłam dość sceptycznie nastawiona. Po jakimś czasie z nim spędzonym stwierdziłam jednak, że zastosowanie dodatkowego ekranu, który w dodatku pochylony jest w kierunku użytkownika, było świetnym pomysłem. I po przygodzie z Zenbookiem Duo 14 wyłącznie utwierdziłam się w tym przekonaniu.

Uwielbiam urządzenia innowacyjne i producentów, którzy nie boją się iść pod prąd panującym trendom. Asus jest jednym z nich. To firma, która postawiła sobie za punkt honoru stworzenie laptopów, które wzniosą produktywność na zupełnie inny, wyższy poziom.

Cieszę się, że Asus nie boi się eksperymentować. Właśnie dzięki temu na rynku pojawiają się takie projekty, jak ten.

Na niniejszym wideo zobaczycie Zenbooka ze Screenpadem, czyli dodatkowym ekranem w touchpadzie, z którego na co dzień korzysta mój narzeczony. Tuż obok niego jest wspomniany Zenbook Duo 14 UX482 – bohater dzisiejszego materiału. To kolejny laptop, po zeszłorocznym Zephyrusie Duo, o którym zresztą nagrałam swego czasu krótkie wideo, z mechanizmem podnoszenia ekranu w momencie rozkładania klapy laptopa.

Materiał powstał przy współpracy z Asus Polska