Można już pobierać Crash Bandicoot: On the Run. Jamraj na smartfony jest całkiem przyjemny!

Na mobilną wersję przygód sympatycznego jamraja czekaliśmy z niecierpliwością – wszak ta maskotka PlayStation i symbol konsolowych gier zręcznościowych bardzo długo czekała na swój mobilny tytuł. Na szczęście Crash Bandicoot: On the Run nie zawodzi przy pierwszym kontakcie.

Crash Bandicoot jako gra mobilna

Sympatyczny jamraj Crush może teraz walczyć ze złem także na smartfonach. Z pomocą swojej siostry Coco oraz ducha maski Aku-Aku, będzie w stanie rzucić wyzwanie zarówno niegodziwemu doktorowi Neo Cortexowi, jak i wszystkim jego zausznikom.

Fabuła gier z serii Crush nigdy nie była przekombinowana – zresztą nie tego byśmy oczekiwali od platformówek. W mobilnym On the Run także nie gra ona pierwszych skrzypiec. To raczej prosty w rozgrywce runner, opierający się na poruszaniu się naprzód, omijaniu i niszczeniu przeszkód oraz zbieraniu legendarnych jabłuszek (oraz innych przedmiotów).

Jamraj na smartfony jest spoko

Sam początek gry jest banalny, ale w miarę upływu czasu okazuje się, że do pokonywania kolejnych przeciwników będziemy potrzebowali coraz bardziej wymyślnych przedmiotów, które możemy wytworzyć ze zbieranych surowców. Surowce te będziemy kolekcjonować podczas licznych przebieżek po dżungli i innych, odblokowywanych później wyspach.

Grafika utrzymana jest w charakterystycznym, kolorowym stylu Crasha, rozgrywka nie nuży, a czas oczekiwania na wytwarzanie nowych przedmiotów możemy skrócić za pomocą nienachalnych mikrotransakcji. W taki sam sposób można nabyć nowe skórki i stroje dla naszych bohaterów. Sama gra jest darmowa. Dostępny jest także tryb multiplayer, w którym wybrane poziomy pokonamy z przyjaciółmi!

Całość prezentuje się bardzo sympatycznie, ma dobre tłumaczenie na język polski i daje sporo frajdy – zwłaszcza komuś, kto kojarzy postać Crasha i jego przeciwników. Znajomość konsolowych gier w żadnym wypadku nie jest jednak niezbędna, by się dobrze bawić. Jamraj na moim telefonie zagości pewnie na dłużej!

Crash Bandicoot: On the Run dostępne jest już w sklepach z aplikacjami na iOS oraz na Androida.