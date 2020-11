Które gry ulepszy EA na PlayStation 5 i Xbox Series X?

W przypadku konsol nowej generacji zawsze będziemy mówić także o nadchodzących grach wideo. Ale prawdopodobnie równie często o tych, które już doskonale znamy, a to dzięki wstecznej kompatybilności. Electronic Arts poinformowało, w które należące do nich tytuły zagramy w lepszej jakości na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

I z tą jakością to przecież najważniejsze. Naturalnie nie kupujemy nowych konsol po to, żeby grać w te same gry, co zawsze. Jednak byłoby miło mieć taką możliwość, a jeszcze milej było by je poznać na nowo w odświeżonej wersji. Szkoda, że nie do końca będzie to dotyczyć mojego ukochanego Fable, ale za to będzie jakieś gry od Electronic Arts.

Jakieś, acz nie byle jakie, bo przede wszystkim najbardziej aktualne. Firma pokusiła się przy nich o tak samo aktualne standardy i w ten sposób otrzymamy nie tylko wyższą rozdzielczość, ale i lepszą płynność podczas rozgrywki.

Lista gier, w które zagramy na Playstation 5 oraz Xbox Series X|S w ulepszonej wersji

Informacja pojawiła się na oficjalnej stronie Electronics Arts i zdradza nam, które gry otrzymają stosowną aktualizację:

Star Wars: Squadrons – gra otrzyma dwa tryby. W tym o lepszej jakości zagramy w rozdzielczości 2160p i 60 klatkach na sekundę na Xbox Series X lub w rozdzielczości 1440p i 60 klatkach na sekundę na Xbox Series S. W drugim, kiedy zależy nam na płynności, rozdzielczości nie ulegną zmianie, ale klatki podwoją swoją liczbę – zagramy w 120 FPS. Ulepszona wersja PlayStation 5 będzie działać tak, jak wersja PlayStation 4 Pro,

Apex Legends – wszystkie konsole nowej generacji zagrają w rozdzielczości 1440p i otrzymają stosowną aktualizację dopiero w przyszłym roku,

The Sims 4 – szybsze ekrany wczytywania i lepsza płynność,

EA SPORTS UFC 4, NHL 21, Madden NFL 21 oraz FIFA 21 – gry na Xbox Series X będą działać tak, jak na Xbox One X, a na Xbox Series S jak na Xbox One S. PlayStation 5 będzie miało swój odpowiednik w PlayStation 4 Pro. Odnotowuje się szybsze ekrany wczytywania i lepszą płynność. I chociaż w Madden NFL 21 i FIF-ę 21 zagramy wraz z premierą konsol, to darmową aktualizację do wersji next-genowej otrzymamy 4 grudnia,

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – jak ww. gry sportowe, ale bez aktualizacji.

To co, będzie kopane na PlayStation 5 albo Xbox Series X|S? Czy już lepiej poczekać na FIFĘ 22 i przyjrzeć się temu, co rzeczywiście znaczy nowa generacja? O ile Electronic Arts się przyłoży.

