Koniec czekania! Clubhouse dostępny na Androida… dla wybranych

Wreszcie! Po ponad roku od premiery aplikacji Clubhouse na urządzeniach z iOS, aplikacja w końcu zmierza również na konkurencyjny system Android. Wersja beta jest już dostępna dla użytkowników przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych. Europejczycy muszą poczekać chwilę dłużej.

Czym jest aplikacja Clubhouse?

Clubhouse to aplikacja społecznościowa, której idea opiera się na prowadzeniu rozmów głosowych w specjalnych pokojach, mogących pomieścić jednocześnie do 5000 osób. Jedni rozmawiają, drudzy słuchają. Nie ma możliwości pisania komentarzy, ani prowadzenia rozmów wideo przez przednią kamerkę w smartfonie.

(fot. TechCrunch)

To, co najistotniejsze w przypadku aplikacji, to fakt, że nie można z niej zacząć od tak korzystać. Potrzebne jest specjalne zaproszenie lub oczekiwanie po zapisaniu się na listę chętnych. W połowie lutego bieżącego roku twórcy tej platformy pochwalili się liczbą 8 mln aktywnych użytkowników aplikacji. Miarę sukcesu Clubhouse podkreśla też fakt, że tacy giganci, jak Facebook czy Twitterm aktywnie pracują nad swoim odpowiednikiem tegoż programu.

Androidy wchodzą do gry

Clubhouse już od ponad roku był dostępny wyłącznie na iOS. Teraz wiemy, że ma się to zmienić, i to już w najbliższym czasie. Aplikacja na Androida w wersji beta została właśnie udostępniona dla wybranych użytkowników na terenie Stanów Zjednoczonych. Kolejne kraje mają dołączyć w najbliższym czasie. Twórcy zwracają uwagę, że chcą się skupić na naprawie wszystkich błędów przed globalnym wydaniem swojej aplikacji na Androida.

Nasz plan na najbliższe kilka tygodni polega na zebraniu opinii społeczności, naprawieniu wszelkich napotkanych problemów i pracy nad dodaniem kilku funkcji, takich jak płatności i tworzenie klubów. Oficjalny Blog Clubhouse

W wydanym komunikacie autorzy podkreślają, że zdają sobie sprawę z tego, iż aplikacja na system Android to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych próśb, z jakimi spotykali się oni w ostatnim czasie. Użytkownicy spoza USA dostaną niedługo możliwość wstępnej rejestracji w sklepie Google Play.

Pomimo udostępnienia aplikacji na kolejnym systemie operacyjnym, twórcy zaznaczają, że platforma pozostanie na razie dostępna tylko dla zaproszonych „w ramach starań o utrzymanie stabilnego wzrostu bazy użytkowników”.