Chrome OS robi krok w stronę lepszej współpracy z pionowymi monitorami

Jeśli używamy więcej niż jednego monitora jednocześnie, wiemy, że jedną z kluczowych rzeczy, o jakie trzeba dbać podczas takiej pracy, to porządek na pulpitach. W Chrome OS nie jest to najłatwiejsza rzecz, zwłaszcza, gdy jeden z monitorów jest ustawiony wertykalnie.

Praca na wielu oknach w Chrome OS to wyzwanie

Chrome OS to stosunkowo prosty system operacyjny, który nie ma tak wielu opcji personalizacyjnych jak chociażby Windows 10. Ci, którzy są zdecydowani korzystać z systemu Google, muszą przygotować się na różne niedogodności. Na przykład mając dwa monitory, z czego jeden ustawiony w pozycji pionowej, można się nieźle pogubić w otwartych oknach. Chrome OS wcale nie ułatwia pracy przy takiej formie wielozadaniowości – co prawda umożliwia odpalenie trybu tabletu, ale raczej nie o to chodzi. Okna programów można zadokować, ale tylko przy prawej lub lewej krawędzi ekranu – co może tworzyć jeszcze większy bałagan, gdy jest on wyższy niż szerszy.

Pierwszy Samsung Galaxy Chromebook (fot. Samsung)

Spryciarze z Android Police znaleźli we wczesnej wersji testowej Chrome OS kod, który sugeruje umożliwienie podziału ekranu dla zewnętrznego monitora w bardziej przejrzysty sposób – okna programów będzie można przykleić nie tylko do boków ekranu, ale także do górnej i dolnej belki. W ten sposób będzie dało się zapanować nad układem okien na pulpicie. Całość zapożycza logikę działania z pionowego trybu tabletu w Chrome OS, więc rozwiązanie powinno być proste i skuteczne.

Jeszcze długo, zanim nowość trafi do Chrome OS

Wspomniana opcja nie jest obecna nawet we wczesnych wersjach Chrome OS Canary, więc zanim będzie można ją oficjalnie przetestować, minie trochę czasu. A wtedy trzeba będzie poczekać kolejne miesiące, aż trafi ona do pełnego wydania systemu. Być może Google będzie teraz wypróbowywać i wprowadzać tego typu drobiazgi szybciej – od jesieni Chrome OS przechodzi na model dystrybucji, obejmujący comiesięczne aktualizacje.