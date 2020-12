Chrome OS będzie można instalować na starszych komputerach. Google kupiło firmę Neverware

Rozwijany przez Google lekki system operacyjny Chrome OS może okazać się dobrym wyborem dla starszych PC, nie radzących już sobie z Windowsem. W związku z tym, cieszy informacja o nowym nabytku firmy z Mountain View.

Chrome OS na każdym PC

Co zrobić ze starym komputerem, który ma problem nawet ze sprawnym uruchomieniem Windowsa? Owszem, można go wyrzucić, wykorzystać jako sprzęt do eksperymentowania lub dać mu drugie życie, bez konieczności zmiany podzespołów. Tutaj dobrym wyborem jest sięgnięcie po lekką dystrybucję Linuksa – np. system CloudReady, czyli odmianę Chrome OS.

CloudReady dostępny jest zarówno dla użytkowników domowych, jak i organizacji oraz szkół. Jak już wspomniałem, pozwala on zamienić stary komputer PC, a także Maka, w urządzenie działające pod kontrolą Chrome OS. Przez ostatnie lata był on rozwijany przez zespół Neverware, niezależny od Google, ale właśnie się to zmienia.

Jak informuje serwis Engadget, w tym tygodniu firma Google nabyła Neverware. Bez obaw, w planach nie jest zamknięcie projektu, ale jego dalszy rozwój. Co więcej, CloudReady zostanie zmieniony na oficjalną wersję Chrome OS. Odpowiednia aktualizacja zostanie udostępniona obecnym użytkownikom, aczkolwiek nie wiemy, kiedy dokładnie się to stanie.

Nie trzeba nic płacić

Dowiedzieliśmy się również, że podstawowa wersja Home Edition, skierowana do domowych zastosowań, wciąż będzie oferowana za darmo. Oznacza to, że każdy zainteresowany użytkownik będzie mógł zainstalować na swoim komputerze Chrome OS.

Google nie zamierza również rezygnować z pozostałych wersji – dla szkół i firm. Ceny, przynajmniej obecnie, nie ulegną zmianie. Ponadto, honorowane będą wszystkie wcześniej zakupione licencje wieloletnie.

Całość zapowiada się naprawdę interesująco. Owszem, Chrome OS nie zapewnia równie dużych możliwości, jak Windows czy macOS, szczególnie pod względem dostępu do bardziej profesjonalnego oprogramowania. Z drugiej strony, stary komputer i tak raczej tutaj nie zdałby egzaminu. Natomiast zainstalowanie na nim systemu operacyjnego Google może pozwolić na stworzenie sprzętu do przeglądania internetu czy pracy z pakietem biurowym. Z pewnością zaletą będzie także możliwość uruchomienia aplikacji z Androida.