NVIDIA zagra dla WOŚP. Wylicytuj unikatowe GPU

Jak co roku, w okresie zimowym, startuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. NVIDIA, która współpracuje z wieloma polskimi twórcami treści – youtuberami, streamerami czy infuencerami, w tym roku ponownie zamierza wesprzeć organizację w jednym, szczytnym celu, mianowicie pomocy potrzebującym, skupiając się na dzieciach, które mają problem ze wzrokiem. Wszystkie fundusze uzyskane w ramach transmisji zostaną przekazana na wyżej wspomniany cel. Ale to nie koniec dobrych informacji, bowiem producent kart graficznych przygotował także kilka urozmaiceń.

Charytatywny stream NVIDIA dla 30. finału WOŚP

Jak już wcześniej wspomniałem, wydarzenie będzie miało miejsce w postaci transmisji na żywo, która będzie trwała od 6 do 11 grudnia niemal cały czas – NVIDIA planuje uruchamiać streamingi we wczesnych godzinach porannych, a będą one trwały do późnych godzin, co najmniej do północy.

NVIDIA ma w planach zaprosić na transmisję wielu znanych twórców internetowych (ale nie tylko), takich jak: Piotr ‘Miniuwa’ Bronszkiewicz, Cyber Marian, Jarosław ‘pashaBiceps’ Jarząbkowski, Kinga Kujawska, Paweł ‘Leh’ Lehman, Wojciech ‘Łozo’ Łozowski, Robert Makłowicz, Paweł ‘Saju’ Pawełczak, Piotr ‘izak’ Skowyrski, Stanisław ‘Tips’ Wiertelak, Jakub ‘Smarte’ Woźniak, Damian ‘Nervarien’ Ziaja, Jarosław ‘blackwhite TV‘ Arczyński, a także wielu innych.

W ramach wydarzenia producent przygotuje panele dyskusyjne, na których dowiemy się m.in. jak profesjonaliści modują karty graficzne, a także jak NVIDIA Studio pomaga w codziennej pracy. W sobotę – 11 grudnia na transmisji pojawi się sam Jurek Owsiak.

Ponadto, najwyższe dzienne wpłaty użytkowników mają być nagradzane. Wpłacający na ten szczytny cel będą mieli możliwość wygrania m.in. laptopa Lenovo, kolekcjonerskie wersje gier, akcesoria typu klawiatury, myszki, słuchawki, a nawet fotele — każdy produkt jest stworzony przez znane marki, takie jak: Logitech, Omen, Razer, SPC, SteelSeries oraz Quersus.

Na Allegro będzie możliwość wylicytowania jednej z trzech autorsko zmodyfikowanych kart graficznych GIGABYTE GeForce RTX 3080, RTX 3070 oraz GeForce RTX 3070, stworzone przez Łukasza „CzugA” Maczugę.

Charytatywna transmisja będzie prowadzona na oficjalnej stronie NVIDII.