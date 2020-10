Plus opublikował ceny smartfona ze skrzydełkami. LG Wing blisko sprzedaży w Polsce

LG Wing to zaiste jeden z dziwniejszych projektów z Korei Południowej ostatnich lat. O ile taki Samsung szarpał się z pomysłem składanego smartfona przez długie lata, tak LG nagle wystrzeliło z gotowym urządzeniem o dwóch ekranach, z czego jeden można obrócić do pozycji horyzontalnej.

LG Wing to kwintesencja tego producenta na rynku smartfonów

LG Wing jest niezwykle interesującym projektem. Jednocześnie urządzenie to reprezentuje to, czym stało się LG na współczesnym rynku smartfonów. Firma nie jest już brana pod uwagę jako jeden z najważniejszych producentów urządzeń przenośnych. Ostatnio pojawiła się informacja, że jej dział mobilny będzie zadowolony, jeśli sprzeda w Korei Południowej 3000 sztuk LG Wing, co jest liczbą niemalże śmieszną.

LG zadowala się po prostu samą obecnością na rynku, i przeznacza pieniądze nie na próby zwiększenia w nim udziału, a na wyróżnienie się na tle innych firm – choćby prezentując tak udziwnione urządzenie jak LG Wing.

Ceny LG Wing w abonamencie sieci Plus

Ten niecodzienny smartfon będzie sprzedawany także w Polsce. Niecały miesiąc temu mogliśmy dowiedzieć się, jak wyceniony zostanie w euro – będzie sprzedawany za 1099 euro. W Polsce cena może osiągnąć pułap 4800-4900 złotych. Skąd takie przypuszczenie?

Jak zauważyli nasi koledzy z gsmmaniaka, Plus na swojej stronie umieścił najnowszy cennik urządzeń dostępnych w abonamencie. Wśród nich pojawił się także LG Wing, którego koszt całkowity, w zależności od opcji abonamentowej, waha się między 4783 zł a 4819 zł.

Czy taki sprzęt ma sens w tej cenie? Podejrzewam, że odpowiedź na to pytanie będzie zależeć od tego, czy uważamy, że smartfon z przekręcanym ekranem w ogóle ma sens. Z pewnością jest to coś, czego inni producenci sprzętu nie mają. I za to LG należą się punkty uznania.

Wydaje się, że skoro LG Wing pojawił się w ofercie Plusa, to należy spodziewać się rychłej premiery smartfona w Polsce. Wtedy poznamy oficjalną, rekomendowaną cenę za urządzenie.