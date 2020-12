Może i skromna, ale za to bardzo dobrze oceniana gra do zgarnięcia za darmo w Epic Games Store

Black Friday już dawno za nami, to jednak nie oznacza końca promocji na Epic Games Store — a przynajmniej nie naszej ulubionej cotygodniowej promocji rozdawania darmowych gier. Dziś tytuł nieco mniejszy, ale za to bardzo wysoko oceniany i często nagradzany.

Gra Cave Story+ to odświeżona wersja kultowej dla wielu platformówki z 2004 roku o nazwie Cave Story — twórcy odświeżenia nie byli więc jakoś szczególnie kreatywni podczas wymyślania nazwy ;) Byli za to sporo bardziej kreatywni podczas samego tworzenia gry, bo Cave Story+ to nie jakiś prosty remaster. Jest to projekt w który włożono naprawdę dużo serca i pracy, czego wynikiem jest świetny produkt końcowy.







Cave Story+ jest dwuwymiarową platformówką z bardzo wieloma elementami metroidvanii. Oryginalna gra jest jedną z najważniejszych produkcji indie wszechczasów, która przy okazji zdobyła bardzo wiele nagród — w pełni zasłużonych. Bardzo miłym dodatkiem odświeżonej wersji jest możliwość przełączania się pomiędzy nową oprawą graficzną a tą oryginalną. W 2017 roku Cave Story+ zadebiutowało również na konsoli Nintendo Switch.

Niestety, gra nie ma polskiej wersji językowej. Również posiadacze komputerów z MacOS muszą obejść się ze smakiem — Cave Story+ odpalimy tylko na Windowsie. Na plus za to bardzo niskie wymagania sprzętowe – gra pójdzie raczej każdemu ;)

Wymagania sprzętowe Cave Story+:

Wymagania minimalne Zalecana konfiguracja System operacyjny: Windows XP Windows 7 Procesor: Intel Core Solo Intel Core Duo z 2,0 GHz lub lepszy Pamięć RAM: 128 MB 512 MB Wolne miejsce na dysku: 200 MB 200 MB Karta graficzna: Z 64 MB pamięci VRAM Dedykowana z 256 MB pamięci VRAM

Cave Story+ możecie przypisać sobie za darmo do konta ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu.

Gra dostępna jest za darmo do 10 grudnia 2020 roku. Tego dnia, o godzinie 17:00, w Epic Games Store zostanie udostępniony kolejny darmowy tytuł.

