Call of Duty: Warzone w aż 120 FPS na Xbox Series X! Na PlayStation 5 jest już „tylko” 60 klatek na sekundę

Zeszła generacja konsol rzadko kiedy w dużych tytułach osiągała płynność 60 klatek na sekundę. Tak więc gdy zarówno Sony, jak i Microsoft zapowiedzieli, że ich najnowsze konsole będą obsługiwać gry do aż 120 FPS, to nie chciałem w to za bardzo wierzyć. Jak się jednak okazuje, coraz więcej twórców gier zaczyna z tej funkcji korzystać.

Call of Duty: Warzone w 120 klatkach na sekundę na Xbox Series X!

Tak jak w tytule – po ostatniej aktualizacji Call of Duty: Warzone, gra wiele zyskała na Xbox Series X, dokładniej, zyskała aż dwukrotnie więcej klatek na sekundę. Od tej pory, najmocniejsza konsola Microsoftu jest w stanie odpalić Warzone w aż 120 klatkach na sekundę, choć jak zauważa niezawodna ekipa z Digital Foundy, podczas rozgrywki zdarzają się sporadyczne spadki do około 100 FPS – co i tak jest bardzo dobrym wynikiem.

Co do Xbox Series S – tu Activision nie poczyniło na razie żadnych zmian i raczej nie liczyłbym na to, żeby Call of Duty: Warzone miało działać w przyszłości na tej wersji konsoli w wyższej niż 60 klatek na sekundę płynności. Jednak kto wie, może twórcy nas zaskoczą i zdecydują się na takie rozwiązanie. Xbox Series S wspiera rozgrywkę w 120 klatkach na sekundę i już co poniektóre gry, takie jak chociażby Gears 5 czy DIRT 5, korzystają z tej możliwości. Może i Warzone dołączy do tego grona? Przekonamy się.

Na PlayStation 5, Warzone nadal „tylko” w 60 FPS

Niby nic w tym dziwnego, bo Xbox Series X jest mocniejszą konsolą od PlayStation 5, tak więc przewaga konsoli Microsoftu, w niektórych grach może być zauważalna. Z drugiej jedna strony, różnice w wydajności obu konsol nie są znów aż tak duże, by nowy Xbox aż dwukrotnie przewyższał PlayStation 5 w płynności gier wideo.

Jest więc spora szansa na to, że w niedalekiej przyszłości również konsola Sony dostanie aktualizację zwiększającą liczbę klatek na sekundę w Warzone. Activision na razie w żaden sposób tego nie potwierdziło, ale ja jednak byłbym dobrej myśli.

Call of Duty: Warzone zadebiutowało na rynku 10 marca 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Obecnie gra jest dostępna całkowicie bezpłatnie również na PlayStation 5 i Xbox Series S|X.

