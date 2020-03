Borderlands 3 zmierza na Steam – poznaliśmy datę premiery i ciekawe udogodnienia dla wytrwałych graczy

Borderlands 3 otrzymało od nas przyzwoitą ocenę, jednak ilość kontrowersji, jakie wzbudziło wydanie gry jedynie na Epic Games Store, zdecydowanie odbiło się negatywnie na sprzedaży gry, pomimo naprawdę niezłej jakości produktu. Nic dziwnego więc, że wydawca tytułu – 2K Games – zdecydował się na wypuszczenie gry na platformie Steam.

Choć powrót serii na platformę Gabe’a Newella był jedynie kwestią czasu, to wielu graczy zdecydowało się na całkowity bojkot produkcji i zarzuciło 2K pogoń za pieniądzem kosztem komfortu użytkowników. Równie negatywnie wypowiadano się na temat dość sporej puli zbędnych DLC, które pojawiły się dość szybko po premierze podstawowej wersji gry.

Pomimo początkowo kiepskiego odzewu, produkcja sprzedała się fenomenalnie (choć mogła znacznie lepiej), ale i tak zdecydowano się na ponowne udostępnienie gry. Borderlands 3 pojawi się na Steam już 13 marca, a samą grę można już przypisać do listy życzeń.

Premiera na Steam obkupiona zostanie kilkoma udogodnieniami dla cierpliwych graczy:

Obecność tych funkcji wcale nie było niczym oczywistym, więc tym bardziej powinna ucieszyć ona osoby pragnące posiadać grę na swojej preferowanej platformie.

Mayhem is coming to Steam! #Borderlands3 releases on Steam March 13! Add it to your wishlist right now to be notified as soon as it’s available!

➜ https://t.co/evgpF4TMMm pic.twitter.com/TX3yPwez0b

— Borderlands 3 (@Borderlands) February 27, 2020