Bolt przygotował specjalną ofertę z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu. Przez trzy dni można kupić karnet na przejazdy hulajnogami elektrycznymi w bardzo atrakcyjnej cenie, aby zachęcić mieszkańców miast do korzystania z alternatywnych form transportu.

Bolt szaleje. Za dychę można sporo pojeździć

Od soboty 20 września do poniedziałku 22 września użytkownicy aplikacji Bolt mogą kupić specjalny karnet „Dzień bez samochodu”. Pakiet obejmuje 100 minut jazdy hulajnogą elektryczną w cenie 9,99 złotych.

Co ważne, a o czym mało kto informuje, pakiet ważny jest 7 dni od momentu aktywacji i, co jeszcze bardziej istotne, umożliwia nielimitowaną liczbę odblokowań w czasie jego ważności.

Niestety, z jakiegoś powodu nie każdy może z tej promocji skorzystać. Kordas w Ustce i Grzesiek w Kielcach mogą bez najmniejszego problemu wykupić wyżej wymieniony karnet, z kolei Kasia czy Kuba (oboje w Warszawie) takiej opcji w ogóle nie mają dostępnej w aplikacji. Dziwne jest to tym bardziej, że Bolt nie informuje o jakimkolwiek ograniczeniu w dostępności akcji na poszczególne regiony w Polsce.

Dajcie znać skąd jesteście i czy u Was dostępna jest opcja kupienia pakietu. Tymczasem przejdźmy dalej.

Promocja nieprzypadkowa

Ta promocja i cała akcja nie jest przypadkowa. Bolt chce w ten sposób zwrócić uwagę na Europejski Dzień bez Samochodu, który przypada w najbliższy poniedziałek – 22.09. To inicjatywa mającą promować zmiany w codziennych nawykach transportowych. Chodzi nie tylko o ograniczenie liczby aut w miastach, ale także o poprawę jakości życia, bo chyba każdy, kto choć przez chwilę mieszkał np. w Krakowie przyzna, że mniej korków, czystsze powietrze i więcej przestrzeni dla mieszkańców brzmi jak marzenie.

Firma powołuje się przy tym na wyniki badania, z którego wynika, że aż 30% polskich kierowców odczuwa stres związany z codziennym poruszaniem się samochodem. Respondenci wskazują, że poprawę komfortu mogłoby przynieść zmniejszenie korków oraz zastąpienie biernych form transportu rozwiązaniami aktywnymi i elastycznymi. Bolt twierdzi, ze elektryczne hulajnogi idealnie wpisują się w te potrzeby. Warto jednak przypomnieć, że z drugiej strony hulajnogi elektryczne to również zmora na naszych drogach – szczególnie, jeśli trafiają w ręce dzieci.

Boisz się o parking? Niepotrzebnie

Bolt nie ogranicza się jedynie do promocji. Firma podkreśla, że od lat inwestuje w rozwiązania technologiczne, które mają podnieść zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo korzystania z hulajnóg. Jednym z nich jest system oparty na sztucznej inteligencji, działający już od blisko dwóch lat. Rozpoznaje sposób parkowania hulajnóg i instruuje użytkowników, jeśli pojazd został odstawiony nieprawidłowo.

Dodatkowo aplikacja Bolt oferuje narzędzie ParkFinder, które pomaga szybko zlokalizować wyznaczone miejsca parkingowe. Funkcja ta dostępna jest we wszystkich polskich miastach, gdzie hulajnogi tej marki można wypożyczać. Równocześnie Bolt przypomina, że wszystkie hulajnogi mają ograniczenie prędkości do 20 km/h, a w aplikacji dostępny jest tryb dla początkujących, dzięki któremu limit też można ręcznie obniżyć do 15 km/h.