Jest data premiery Biomutant – zagramy już niebawem i to z polskim dubbingiem!

Od pierwszych zapowiedzi Biomutant minęły długie lata, w trakcie których studio Experiment 101 wystarczająco podgrzało atmosferę przed premierą swojej debiutanckiej gry. Oczekiwania są więc spore – czy Biomutant zdoła je spełnić? Dowiemy się już za kilka miesięcy!

Jest data premiery Biomutant – zagramy już niebawem!

THQ Nordic wraz ze studiem Experiment 101 nareszcie opublikowały datę premiery Biomutant. Gra zadebiutuje już niebawem, bo 25 maja 2021 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. O specjalnych wersjach Biomutant na konsole Xbox Series X|S i PlayStation 5 na razie nic nie wiadomo, ale zdziwiłbym się, gdyby deweloperzy nie skorzystali z większej mocy nextgenów.

Co ważne, Biomutant zaoferuje pełną polską i angielską wersję językową do wyboru, więc wszyscy powinni być zadowoleni. Za to spory plus dla polskiego wydawcy, bowiem niedawno wydany Hitman III nie ma nawet polskich napisów. Gra zadebiutuje w trzech wersjach; standardowej, kolekcjonerskiej i atomowej.

A czym Biomutant jest? Pierwsze zapowiedzi gry pojawiły się już w 2017 roku, tak więc pozwolę sobie nieco przypomnieć ogólny zarys produkcji. Mamy tu do czynienia z bardzo ciekawym tytułem RPG osadzonym w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez – jakby inaczej – tytułowe mutanty, które próbują przetrwać w niebezpiecznych realiach.

Główne cechy gry:

Świeże podejście do walki w perspektywie trzeciej osoby: system wzorowany na wschodnich stylach sztuk walki pozwala na swobodę ruchu i łączenie walki bronią białą ze strzelaniem i wyjątkowymi umiejętnościami uzyskanymi dzięki mutacji.

Ewolucja rozgrywki: możesz zmienić swój kod genetyczny, dostosowując wygląd i styl gry.

Zaawansowany system craftingu: mieszaj i łącz elementy, tworząc unikalną broń sieczną, obuchową lub kłującą.

Pełna swoboda w doborze sprzętu: nie tylko broni, ale także noszonego wyposażenia.

Przetrwanie w otwartym, żywym świecie: to Ty tworzysz własną przygodę, zwiedzając otwarty świat we wszystkich warstwach, poruszając się pieszo, mechem, skuterem wodnym, balonem i innymi środkami transportu.

Niezwykła historia z wieloma zakończeniami i nowatorskim systemem narracji: zaraza rozprzestrzenia się po świecie, a Drzewo Życia krwawi. Plemiona są podzielone i potrzebują kogoś, kto je połączy… lub zgładzi.

Tytuł zapowiada się bardzo ciekawie i oryginalnie, a do tego z pewnością jest to coś, czego ten gatunek gier obecnie potrzebuje. To co, czekacie na Biomutant? Jeśli tak, to dodajcie ten tytuł do swojej listy życzeń na Steam, żeby nie przegapić jej premiery!