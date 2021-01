Biuro Informacji Kredytowej udostępnia aplikację mobilną. Warto ją mieć

Można pokusić się o stwierdzenie, że coraz więcej rzeczy załatwiamy za pośrednictwem smartfona, a dużą część z nich już wyłącznie przez niego. Teraz będzie to można zrobić również w przypadku usług BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej.

Biuro Informacji Kredytowej powinno być znane każdej osobie, która kiedykolwiek ubiegała się o kredyt lub/i kupowała coś na raty. Banki i sklepy zawsze sprawdzają klientów w jego bazie, aby uchronić się przed sytuacjami, gdy ten nie będzie w stanie spłacać rat. Oferuje ono jednak znacznie więcej usług, także dla samych użytkowników indywidualnych, z których od teraz (podobnie jak mikrofirmy) będą mogli korzystać za pośrednictwem aplikacji Mój BIK na urządzenia mobilne.

Biuro Informacji Kredytowej udostępnia aplikację Mój BIK

Aby korzystać z aplikacji, należy posiadać konto w Biurze Informacji Kredytowej. Można je założyć w kilka minut i nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami, a jednym z mechanizmów potwierdzenia tożsamości jest przelew z konta bankowego (po weryfikacji pieniądze, bodajże 1 zł, wracają na konto użytkownika).

Jeden z użytkowników aplikacji na Androida zauważył, że aplikacja Mój BIK jest „przedłużeniem” serwisu webowego i w zasadzie można się z tym zgodzić – jego funkcjonalność została bowiem przeniesiona na urządzenia mobilne, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do swojego konta w wygodniejszy sposób. Do logowania może służyć kod PIN (od 4 do 6 cyfr) lub odcisk palca. W dodatku, jeśli nada się programowi uprawnienia do lokalizacji, będzie można sprawdzić, gdzie nastąpiła próba nieautoryzowanego dostępu do niego, jeśli coś takiego się zdarzy.







źródło: Sklep Google Play

Jak informuje Biuro Informacji Kredytowej, głównym założeniem aplikacji Mój BIK jest bieżący dostęp do historii kredytowej. Użytkownik może sprawdzić swoje bieżące zobowiązania kredytowe oraz ich historię (wraz z tymi, które wciąż są przetwarzane, jeśli wyrażono się na to zgodę), a do tego w razie potrzeby pobrać też Raport BIK.

Jeżeli ktoś często chce robić to ostatnie, powinien wykupić pakiet, dzięki któremu cena pojedynczego raportu jest niższa. Co istotne, można to zrobić z poziomu aplikacji – nie trzeba logować się do serwisu internetowego.







źródło: Sklep Google Play

Z kolei po wykupieniu Alertów BIK (za 24 złote na rok), użytkownik może otrzymywać powiadomienia również na smartfon. Ponadto przez aplikację można też włączyć zastrzeżenie kredytowe (wówczas banki dostają informację, że dany klient nie chce brać żadnego zobowiązania, co chroni przed wyłudzeniami) i zastrzec dokument tożsamości.

Co ciekawe, aplikacja Mój BIK oferuje także dość oryginalną funkcję BIK Protect, która sprawdza na przykład czy smartfon nie jest zrootowany oraz uprawnienia przyznane różnym programom (m.in. do lokalizacji i aparatu).

Aplikacja Mój BIK dostępna jest bezpłatnie na urządzenia z systemem Android (Sklep Play) i iOS (App Store).