ACGAM T02P – co potrafi tania bieżnia treningowa?

Utrzymanie odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej nie jest łatwe, gdy przychodzi jesień, zła pogoda, a wewnętrznym zwierzęciem, które dyktuje rytm dnia, okazuje się być leniwiec. To właśnie mogę powiedzieć o sobie i dlatego z ciekawością poprosiłem o możliwość przetestowania bieżni ACGAM T02P, która w zamierzeniu ma pozwolić takim użytkownikom, jak ja, na odrobinę spacerów lub biegania choćby przed telewizorem.

Reklama

Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy

Bieżnia ACGAM T02P reklamowana jest jako urządzenie składane, łatwe w przechowaniu. Paczka z zawartością okazała się jednak ciężkim orzechem do zgryzienia dla kuriera i to dosłownie: ważyła aż 37 kg, co przy długości przekraczającej półtora metra okazało się zbyt wielkim wyzwaniem dla niego, choć chłop był żylasty i nie ułomek. Rozumiem go doskonale, czwarte piętro było dodatkowym smaczkiem. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Bo warto mieć to na uwadze i upewnić się, że będzie miał kto pomóc w takim przypadzku.

Wypakowanie i uruchomienie z kolei nie stanowi większego wyzwania. Sprzęt jest fabrycznie zmontowany i praktycznie gotowy do pracy – jedynym elementem, wymagającym rozłożenia, jest poręcz czy raczej uchwyt asekuracyjny, a do uruchomienia wystarczy całość podłączyć do zasilania i zamontować magnetyczne zabezpieczenie. Spokojnie poradzi sobie z tym jedna osoba.

Reklama

Biężnię ACGAM T02P kupicie w sklepie geekbuing.pl, który dostarczył mi ją do testów

Bieżnia ze złożonym pałąkiem, czyli w trybie marszowym (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Uchwyt w pozycji spoczynkowej zabezpieczony jest bolcem, który wymaga odciągnięcia, by dało się go rozłożyć. W pozycji roboczej natomiast dokręca się go dwoma wyposażonymi w nakładki śrubami, które spokojnie i bez wysiłku dokręcimy ręką.

Rozwiązanie proste, ale szkoda, że zabezpieczenie także nie jest częścią uchwytu – śruby w końcu można zgubić lub mogą być aktywnie zgubione przez przedsiębiorczego kota.

Ustawienie bieżni w odpowiednim miejscu ułatwiają kółka, w połowie długości są też regulowane nóżki podpierające.

Śruba mocująca pałąk w pozycji roboczej (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Ze względu na rozmiary i konstrukcję nie da się złożonej bieżni przechowywać w pionie. Niespecjalnie też da się schować ją (jak twierdzi producent) pod łóżkiem – chyba, że mamy wyjątkowo wysokie łóżko, bo niezbędne jest minimum 15 cm wolnej przestrzeni.

Uszkodzona w niewiadomy sposób powłoka lakiernicza (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Jakość wykonania jest niezła, spasowanie ramy i sztywność nie budzi zastrzeżeń, ale po trzech tygodniach użytkowania na pałąku zabezpieczającym doszło do odprysku powłoki lakierniczej – o ile wiem, nie doszło w tym miejscu do uderzenia ostrym przedmiotem. Także plastikowe nakładki boczne i dodatkowe akcesoria mogłyby robić lepsze wrażenie, ale wziąwszy pod uwagę cenę, w żaden sposób nie dyskwalifikuje to ACGAM T02P.

Parametry

prędkość przesuwu taśmy: 1-12 km/h,

zasilanie: 220 V – 240 V 50 / 60 Hz,

moc silnika nominalna / szczytowa: 0, 75 / 20 KM,

waga dopuszczalna: 110 kg,

rozmiar bieżni: 43 x 120 cm,

wyświetlacz: LED,

łączność: Bluetooth Low Energy,

waga: 31,5 kg,

waga z opakowaniem: 37 kg,

rozmiary: 1475 x 735 x 1035 mm (rozłożona); 1535 x 735 x 140 mm (złożona),

rozmiar opakowania: 1605 x 760 x 170 mm.

W zestawie – poza bieżnią – znajdziemy śrubokręt, dwa klucze imbusowe, butelkę 30 ml smaru silikonowego, klucz oraz pilot zdalnego sterowania.

Czytelny wyświetlacz (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Komu w drogę, temu bieżnia

Bieżnia ACGAM T02P jest- zgodnie z zapewnieniem producenta – fabrycznie wyregulowana i gotowa do pracy. Po włączeniu zasilania mechanicznym przełącznikiem pozostaje zatem rozpoczęcie treningu.

T02P należy do urządzeń wyposażonych w Bluetooth, zatem do sterowania jej funkcjami może służyć aplikacja Smart Threadmill lub pilot – rozpocząłem nietypowo, od aplikacji, gdyż pilot nie chciał działać – okazało się, że, ktokolwiek go montował, założył baterię w ten sposób, że oba styki zostały wygięte i dotykały tego samego bieguna baterii. Po odpowiednim poprawieniu oczywiście odzyskał sprawność.

Bardzo prosty, ale funkcjonalny pilot (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Aplikacja obiecywała jednak większą funkcjonalność. Niestety, w praktyce nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia. Połączenie i sterowanie funkcjami ACGAM T02P nie stanowiło wprawdzie problemu, z ekranu dostępne jest sterowanie prędkością przesuwu, można zaprogramować profil ćwiczenia i tak dalej.

Niestety, problemem jest choćby założenie konta użytkownika, a jak już się uda, to podanie choćby podstawowych danych o sobie. Przekonanie Smart Threadmill, że jestem facetem, zajęło kilkanaście prób, wagi i wzrostu nie przyjmuje do wiadomości do tej pory – wyrzuca jakiś komunikat po chińsku i zapomina dane lub zwyczajnie wysypuje się do systemu.









Smart Threadmill, czyli zemsta programisty

Do tego jest to środowisko zamknięte, nie integrujące się z Apple Health czy jakimkolwiek serwisem sportowym, zatem użyteczność aplikacji w praktyce jest żadna i wolałem ćwiczenia rejestrować za pomocą Apple Watcha 6, który całkiem poprawnie odczytywał tempo i dystans.

Próbowałem zastąpić Smart Threadmill inną aplikacją, wychodząc z założenia, że sporo urządzeń z łącznością BLE rozmawia w ustandaryzowany sposób, to może się uda znaleźć bardziej zaawansowany zamiennik, lecz bez powodzenia – jeśli komuś z czytelników się to udało, to proszę o informację.

Moduł napędowy bieżni i podłączenie do zasilania (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Pilot okazał się w praktyce bardzo wygodny – można go wyposażyć w sznurek i powiesić sobie na szyi lub włożyć w slot przeznaczony na smartfon. Regulacja prędkości za jego pomocą przebiega ze skokiem 0,1 km/h – trochę trzeba poklikać, zanim się ustawi, co trzeba, ale daje to dużą elastyczność.

Punkt smarowania (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Maksymalna prędkość bieżni to 12 km/h lub 6 km/h, jeśli ACGAM T02P jest w trybie marszu, czyli ze złożonym pałąkiem. Wciśnięcie przycisku stop daje stopniową zmianę prędkości aż do zatrzymania taśmy. Zerwanie bezpiecznika magnetycznego natomiast zatrzymuje ją niemal błyskawicznie – na tyle, że bardzo łatwo stracić równowagę i chyba warto by to poprawić.

Gumowany dock na smartfon, w praktyce znakomicie przechowuje pilota do bieżni i… TV (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Bieżni używałem niemal wyłącznie rozłożonej, lecz raczej w tempie solidnego marszu – poza typowym użyciem testowym nie przekraczałem raczej 6 km/h. Dane o prędkości i przebytym dystansie podaje czytelny wyświetlacz LED, zamontowany poziomo na przedniej części bieżni.

Mechanizm pracuje stosunkowo cicho, co nie znaczy, że bezszelestnie. Im szybciej tym głośniej, do tego dochodzą nasze kroki i w praktyce biegania w bloku nie polecam – sąsiedzi z dołu odczują to dość mocno. Marsz jednak, nawet dość szybki, nie powinien być problemem.

Naprzód… marsz! (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Nie wiem, czy to było spowodowane, ale mój egzemplarz bieżni przejawiał tendencję do ściągania taśmy na boki i to zależnie od osoby – wyregulowana zgodnie z zaleceniami producenta taśma ściągała na lewą stronę, gdy ja na niej maszerowałem i na prawo, gdy na bieżnię wchodził ośmioletni syn; w miarę trzymając się środka, gdy trenowała żona.

Hej ho, hej ho, do przodu by się szło (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

I tak dalej, regulacja nie jest przesadnie trudna, przeprowadza się ją kluczem imbusowym i wymaga przekręcenia dwóch śrub, ale trzeba przerwać ćwiczenia albo poprosić o korektę przez drugą osobę w trakcie. Takiego naciągu taśmy, by bez regulacji mogli ćwiczyć wszyscy użytkownicy, póki co nie znalazłem.

Lewa… lewa… (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Podsumowanie

Nie wiem, czy bieżnia – taka jak ACGAM T02P – przekona mnie do częstszego treningu stacjonarnego – na razie jakoś daje radę :) Na dłuższą metę ma na to większe szanse niż rower treningowy, który w warunkach domowych po prostu mocno mnie nudzi (gdzie mu tam do prawdziwego wyjazdu w teren, heh).

Przydałoby się usprawnić łączność i aplikację (tzn. tę ostatnią raczej zamienić na inną – nie wierzę, że to paskudztwo da się naprawić), ale w praktyce bieżnia służy mi dobrze i nawet waga jakoś przyjaźniej na mnie patrzy ostatnio…

Bieżnia kosztuje 1239 złotych, ale korzystając z kodu AV1KP4AF możecie zaoszczędzić 50 złotych :)

Biężnię ACGAM T02P kupicie w sklepie geekbuing.pl za 1239 złotych

ACGAM T02P – co potrafi tania bieżnia treningowa? Zalety dobra jakość wykonania szeroki zakres prędkości bieżni stosunkowo cicha praca możliwość uruchomienia w trybie spacerowym, bez rozłożonego pałąka Wady bezużyteczna aplikacja taśma wymaga regulacji w zależności od użytkownika bieżni zbyt gwałtowne awaryjne zatrzymanie 8 Ocena