Baseus stworzył powerbank dla zapominalskich i roztargnionych

Można powiedzieć, że każdy powerbank z samej definicji to akcesorium dla zapominalskich i roztargnionych, ale Baseus Bipow 2 jest taki jeszcze bardziej. A to dlatego, że do minimum ogranicza konieczność pamiętania o rzeczach, jak i ryzyko ich gubienia.

Powerbank Baseus Bipow 2 dla zapominalskich i roztargnionych

Co takiego niezwykłego jest w tym powerbanku? Ano to, że ma zintegrowany przewód z wtykiem USB typu C. Zainstalowanie go na stałe sprawia, że – po pierwsze – nie trzeba pamiętać, by zabierać ze sobą nie tylko powerbank, ale też kabelek, a – po drugie – nie istnieje ryzyko, że ten ostatni gdzieś się zgubi.

W razie czego powerbank Baseus Bipow 2 ma też dwa dodatkowe porty (USB typu A oraz USB typu C), więc pozwala podpiąć swoje przewody i równocześnie ładować nawet trzy urządzenia. Miej tylko świadomość, że podłączając więcej sprzętów maksymalna moc ładowania wynosząca 20 W jest dzielona między je wszystkie.

Baseus Bipow 2 (fot. Baseus)

Powerbank z przewodem. I to nie byle jakim

Wróćmy jednak na moment do zintegrowanego przewodu, gdyż na tym, że w ogóle jest, producent nie kończy kierowanych w jego stronę pochwał. Zwraca również uwagę na to, że jest on wyjątkowo wytrzymały i pomyślnie przeszedł test polegający na 5000 próbach wygięcia i oderwania go od powerbanku.

Baseus Bipow 2 (fot. Baseus)

Ostatnia ciekawostka na temat zintegrowanego przewodu jest taka, że może on działać zarówno w trybie wyjściowym (czyli ładować smartfon lub inne urządzenie), jak i wejściowym (czyli służyć do uzupełniania energii w samym powerbanku). W tym drugim zastosowaniu obsługuje ładowanie z mocą maksymalnie 18 W.

Akcesorium zostało również wyposażone w specjalny chip, którego zadaniem jest monitorowanie i kontrolowanie procesu ładowania. Według producenta skutecznie redukuje on ryzyko przegrzania urządzeń, jak i wystąpienia przepięć. Dodatkowo automatycznie dopasowuje moc ładowania do konkretnego typu sprzętu. Dopełnieniem całości jest zaś zintegrowany wyświetlacz.

Ile kosztuje Baseus Bipow 2? Cena w graniach rozsądku

Do sklepów trafiły dwie wersje powerbanku Baseus Bipow 2. Pierwsza charakteryzuje się pojemnością 10000 mAh, więc pozwala na mniej więcej dwa pełne ładowania smartfona. Waży 271 gramów i kosztuje 119 złotych.

Drugą cechuje dwa razy większa pojemność (20000 mAh), ale w związku z tym trzeba liczyć się i z większą wagą (460 g), i z wyższą ceną – choć nieznacznie, bo ta wynosi 139 złotych. Co ciekawe, aktualnie oba modele można kupić za nieco mniej.