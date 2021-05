Baldur’s Gate: Dark Alliance już od dziś dostępny na konsolach nowej i starej generacji

Seria Baldur’s Gate znana jest chyba każdemu, jednak pewnie nie wszyscy fani mieli przyjemność zagrać w poboczną odsłonę serii w postaci Dark Alliance. Jeśli tak jak ja zaliczacie się do tej grupy, to uspokajam — nareszcie możemy nadrobić te zaległości!

Niespodziewana premiera Baldur’s Gate: Dark Alliance

Lata temu, kiedy w salonach królowały jeszcze konsole szóstej generacji, swoją premierę miała gra Baldur’s Gate: Dark Alliance — ciekawy spin-off niezwykle popularnej wtedy serii Baldur’s Gate. Odsłona ta zdobyła wysokie oceny zarówno od graczy, jak i krytyków. Obydwie te grupy chwaliły grę nie tylko za jej wysoką grywalność, ale i utrzymanie klimatu serii, a także zaprezentowanie ciekawej fabuły.

Reklama

7 OCENA

Jeśli tak jak mnie, nigdy nie było Wam danę poznać Baldur’s Gate: Dark Alliance na PlayStation 2 czy pierwszym Xboksie, to spokojnie — zaległości możecie nadrobić już… dzisiaj! Zarówno wydawca, jak i producent przedstawili Dark Alliance na obecnie królujące konsole!

Zakres zmian? Niewielki, by nie powiedzieć nawet, że żaden. Tak naprawdę Baldur’s Gate: Dark Alliance wzbogacił się tylko o wsparcie nowoczesnych rozdzielczości — w przypadku najmocniejszych konsol nawet do 4K – i wyższą płynność, wynoszącą 60 klatek na sekundę. Cała reszta w większości pozostała po staremu, przez co nie możemy spodziewać się tu oszałamiającej grafiki czy zbyt wielu usprawnień w rozgrywce.

Cena? 30 dolarów, czyli mniej niż za premierową dużą grę na konsole, ale jak na zwykły port prawie dwudziestoletniego już tytułu, który pierwotnie wydawany był na PlayStation 2 i Nintendo GameCube — całkiem sporo. Niemniej sam bardzo ciekaw jestem tego tytułu i liczę więc, że na Nintendo Switch szybko pojawi się jakaś kusząca promocja na Baldur’s Gate: Dark Alliance.

Na ten moment Baldur’s Gate: Dark Alliance w „nowej” odsłonie dostępny jest na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. W dalszej części tego roku klasyk ten trafi jeszcze na PC i urządzenia mobilne z systemem Android, a także iOS. W produkcji jest również Baldur’s Gate III, który już w przyszłym roku powinien mieć swoją oficjalną premierę — aczkolwiek jeśli już nie możecie się doczekać debiutu tej gry, to sprawdzić ją możecie dzięki wczesnemu dostępowi na platformie Steam.