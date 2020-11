Niedobrze – od następnej aktualizacji Baldur’s Gate 3 trzeba będzie zaczynać od nowa

Wczesny dostęp bywa przewrotny. Wprawdzie pozwala nam zagrać w oczekiwaną przez nas grę dużo wcześniej, ale zwykle wiąże się to z jej testowaniem i/lub niepełną zawartością. I chociaż Baldur’s Gate 3 spotkało się głównie z pozytywnymi opiniami, to gracze będą musieli pożegnać się ze swoimi dotychczasowymi zapisami rozgrywki.

Jak już udało się wspomnieć na początku – to właśnie urok tytułów ze wczesnym dostępem. W przypadku Baldur’s Gate 3 złego słowa powiedzieć nie można, bo z prawie 25 tysięcy opinii na Steam, aż 87% z nich jest pozytywnych. I raczej na próżno szukać w nich wiadomości mówiących o straconych postępach w grze czy czymkolwiek podobnym, bo w takim razie przeważałyby opinie negatywne.

Baldur’s Gate 3

Przed twórcami jednak mnóstwo pracy, do której przyczyniają się teraz wszyscy chętni, a ci natomiast doczekali się od Larian Studios nie najlepszej wiadomości. Na całe szczęście, nie jest to pełna wersja gry, bo dostępny jest jedynie pierwszy akt fabuły, a zatem nie można mówić o wielkiej stracie. Mimo to, możemy się na nią przygotować.

Dotychczasowe zapisy rozgrywki w Baldur’s Gate 3 przestaną działać

O tym, że dotychczasowe zapisy rozgrywki w trzecich Wrotach Baldura przestaną działać, informują sami twórcy za pośrednictwem aktualności na Steam. Patch oznaczony numerem trzy, według najnowszych doniesień, znajduje się już za rogiem. Niestety, sprawi on, że wszystkie zapisy staną się niekompatybilne z nową wersją gry.

Baldur’s Gate 3

I nie ma na to rady. Larian Studios podaje za to innego rodzaju rozwiązanie, które powinno zadowolić graczy. Wystarczy wejść we właściwości gry na Steam i zaznaczyć stosowną opcję (dostępną w ustawieniach BETA), dotyczącą zachowania poprzedniej wersji, by móc kontynuować rozgrywkę – w tym wypadku patch2. A na nową przeniesiemy się wedle uznania, odznaczając wspomnianą opcję lub nie kombinując z nią wcale.

No cóż, ale wszyscy ostrzegali, że to wczesny dostęp. Zgadza się?

Nie przegap: