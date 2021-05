Awaria w ING Banku Śląskim! Zapomnij o zrobieniu czegokolwiek w aplikacji

Osoby korzystające z bankowości mobilnej ING muszą poczekać, aż minie awaria systemów Banu Śląskiego. Wielu użytkowników nie może nawet zalogować się do aplikacji.

Przerwy w dostawie usług bankowych to standard, natomiast zwykle prace konserwacyjne odpowiednich systemów są wcześniej ogłaszana. Tym razem ING Bank Śląski musi radzić sobie z niespodziewaną awarią – a z nim jego klienci.

Wielu użytkowników aplikacji ING zgłasza, że nie jest w stanie zalogować się do serwisu. Aplikacja wyrzuca błąd logowania lub wykonania transakcji, jeśli już udało się przedostać do podstawowych funkcji.

Co więcej, mnóstwo osób nie jest w stanie wykonać żadnych operacji także przez przeglądarkę. Inni z kolei mogą zlecić przelew przez stronę www, ale nie mają dostępu do historii operacji czy wiadomości.

Sugerowany kontakt telefoniczny nie działa – próba skontaktowania się z infolinią również jest zablokowana, prawdopodobnie przez zwiększoną liczbę zgłoszeń.

Obecnie co chwilę setki osób raportuje problemy z usługami ING Banku Śląskiego, zatem można swobodnie założyć, że z awaria wpłynęła już na tysiące osób. Na stronie banku na Facebooku opublikowano specjalny komunikat:

Ważna informacja!

Obecnie występują trudności z działaniem systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych Moje ING i aplikacji mobilnej Moje ING mobile oraz systemów bankowości internetowej i aplikacji mobilnej dla klientów korporacyjnych ING Business. Mamy również problem z obsługą naszych infolinii, dodzwonienie się do banku może być utrudnione.

Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej przywrócić pełny dostęp do systemu oraz aplikacji mobilnej. Przepraszamy za utrudnienia. Będziemy was informować na bieżąco o sytuacji.

Zespół ING Banku Śląskiego