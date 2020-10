Audi e-tron GT w topowej wersji zaoferuje imponujące 700 KM

W pełni elektryczny model Audi e-tron GT ma zadebiutować w wersji RS. Skierowana ona będzie do klientów poszukujących przede wszystkim sportowych wrażeń z jazdy.

Nie tylko benzyna

Fani marki z Ingolstadt dobrze wiedzą, co oznaczają dwie literki RS. Często to właśnie samochody Audi z takim oznaczeniem są tymi najbardziej pożądanymi. Nie powinno to dziwić, bowiem to one wyposażone są w najmocniejsze silniki oraz sportowo zestrojony układ kierowniczy.

W samochodach Audi RS zawsze pracowały silnik benzynowe, zazwyczaj były to jednostki V6 lub V8. Podobnie jest nawet w najnowszych modelach, chociaż w nich wykorzystywany jest układ miękkiej hybrydy. Mimo tego, nadal mamy do czynienia z autami, który nie tylko wyglądają, ale również brzmią agresywnie.

Nadchodzą jednak zmiany. Niebawem znaczek RS trafi na Audi, które trasę, także tą na torze, pokona w ciszy.

Audi e-tron GT w wersji RS

Elektryczne Audi e-tron GT jeszcze nie zadebiutowało. Producent, w ramach elektryfikacji swojej oferty, początkowo postanowił wprowadzić dwa SUV-y z rodziny e-tron. Natomiast sedana odłożył na później. Nie została podana żadna konkretna data premiery wersji produkcyjnej, ale pojawiają się nieoficjalne głosy, że auto zostanie pokazane już niebawem.

W związku z tym, że premiera jest coraz bliżej, to wyciekają kolejne informacje. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Audi e-tron GT będzie dostępny w wersji RS. Ma ona zapewniać imponujące 700 KM, czyli nawet więcej niż słynne Audi R8. Moc oczywiście będzie przenoszona na wszystkie koła, a będzie generowana przez trzy silniki elektryczne.

Oczywiście Audi e-tron GT RS mogłoby być jeszcze mocniejsze, ale wówczas zbytnio zbliżyłoby się do Porsche Taycan, a koncern Volkswagen, właściciel obu marek, nie pozwoli na taką sytuację.

Wariant RS rzekomo będzie wykorzystywał duży akumulator o pojemności 95 kWh, co ma pozwolić mu na przejechanie do 250 mil, czyli około 400 km. Owszem, to mniej niż Tesla Model S, ale należy pamiętać, że zasięg nie będzie priorytetem. Dla osób, które chcą przede wszystkim mieć elektrycznego sedana o dużym zasięgu, przeznaczone będą „zwykłe” wersje e-trona GT.

Audi e-tron GT ma pojawić się w salonach w 2021 roku. Nie wiadomo, czy model RS zadebiutuje wraz ze słabszymi wariantami, czy jednak trzeba będzie poczekać na niego trochę dłużej.