Szukasz gamingowego smartfona? Ta promocja z pewnością Cię zainteresuje

Smartfony dedykowane graczom to wciąż dość niszowe urządzenia. Entuzjastów mobilnej rozrywki wciąż jednak przybywa, dlatego kolejne modele pojawiają się w ofercie producentów. Jednym z ciekawszych była pierwsza gamingowego smartfona produkcji Asusa – Asus ROG Phone. Teraz, kupując go, można liczyć na kilka dodatkowych korzyści.

Snapdragon 845 w 2020 roku? Jak najbardziej!

Asus ROG Phone to smartfon datowany modelowo na rok 2018, przez co za jego wydajność odpowiada najmocniejszy wówczas SoC – Qualcomm Snapdragon 845. Patrząc na wyniki benchmarków można mieć wrażenie, że daleko mu wydajnością do współczesnych konstrukcji. Należy jednak wziąć pod uwagę, że testy syntetyczne nie zawsze wiernie odwzorowują stan rzeczywisty i tak jest właśnie w tym przypadku. To wciąż bardzo mocny układ, który w parze z 8 GB pamięci operacyjnej, dysponując wydajnym chłodzeniem z wykorzystaniem komory parowej, potrafi pozytywnie zaskoczyć.

O jakość dostarczanych wrażeń w Asusie ROG Phone dba również ekran AMOLED o odświeżaniu 90 Hz, będący gwarancją płynności wyświetlania interfejsu i uruchomionych gier. Do tego akumulator o pojemności 4000 mAh, NFC oraz podwójny aparat – główny 12 Mpix f./1,8 oraz ultraszerokokąnty 8 Mpix f/2,0.

I to w jakiej cenie!

Za Asusa ROG Phone, na stronie internetowej producenta, przyjdzie nam zapłacić 2199 złotych. Jak na urządzenie flagowe to w dalszym ciągu konkurencyjna cena, mimo, że mówimy o modelu obecnym na rynku już dłuższy czas. W dodatku to urządzenie dysponuje aż 512 GB wbudowanej przestrzeni na dane i wieloma funkcjami dedykowanymi graczom.

W zestawie dodatkowe akcesoria

Decydując się na zakup smartfona na stronie Asusa, jego nabywca otrzyma w pakiecie dwa bardzo przydatne akcesoria: etui ROG oraz stację Twin View. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na Twin View, będącego dodatkowym ekranem do naszego smartfona. Decydując się na jego podłączenie otrzymujemy urządzenie, które pozwala grać niemal równie komfortowo, co na konsoli przenośnej, będąc jednocześnie pełnoprawnym smartfonem ze wszystkimi tego zaletami.

Opisywana promocja trwa do 14 maja 2020 roku, jednak radziłbym pospieszyć się z zamówieniem swojego egzemplarza. Tak interesująca promocja może oznaczać, że zostało ich już naprawdę niewiele, dlatego wyprzedaż skończy się przed czasem. Dla szukających smartfona oferującego w kwestii mobilnej rozrywki więcej niż typowy flagowiec, propozycja jak najbardziej godna wzięcia pod uwagę.

Zainteresowanych Asusem ROG Phone odsyłamy też do naszej recenzji tego smartfona.

Źródło: Asus

