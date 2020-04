Assassin’s Creed II za darmo na Uplay od 14 kwietnia

Obserwując aktualny stan gier Ubisoftu chciałoby się rzec, że „kiedyś to było”. Chociaż najnowsze wypusty twórców serii Prince of Persia wciąż potrafią bawić, to trudno tu mówić o specjalnej oryginalności i odkrywaniu nowych horyzontów. Jedną z ostatnich naprawdę fenomenalnych produkcji od Ubi było Assassin’s Creed II i tak się składa, że już wkrótce każdy będzie miał okazję poznać lub odświeżyć sobie przygodę Ezio Auditore z Florencji.

Darmowe Assassin’s Creed II dla każdego posiadacza PC

W czasie izolacji społecznej warto jest nadrobić zaległe na półce bądź wirtualnej bibliotece dzieła kultury. Wirtualna rozrywka w grach wideo to jeden lepszych sposobów na spędzanie wolnego czasu w kwarantannie, o czym najwyraźniej pomyślał Ubisoft.

Już od 14 kwietnia, całkowicie za darmo, udostępniona zostanie gra Assassin’s Creed II. Tytuł odebrać będzie można za pośrednictwem platformy Uplay po prostu dodając grę do naszej biblioteki. Nie wiadomo ile dokładnie potrwa promocja.

Do dziś uważam drugą odsłonę cyklu o zakonie asasynów za najlepszą w całej serii, na co składa się między innymi fenomenalna fabuła, do dziś pięknie oddane, włoskie miasta i postać samego Ezio, który dla wielu pozostanie najlepiej wykreowaną postacią w jakiejkolwiek grze Ubisoftu.

Gra ta była też poniekąd kamieniem milowym w historii studia. To właśnie na AC II nakreślono znaną do dziś formułę otwartego świata w serii, która w nieco bardziej rozwiniętej formie funkcjonuje aż do dziś.

To nie koniec bezpłatnego grania od Ubi – trwa darmowy weekend z The Crew 2

W oczekiwaniu na wspomnianą wyżej promocje możemy wziąć też udział w darmowym weekendzie w The Crew 2. Kontynuacja tej ciepło przyjętej gry wyścigowej jest możliwa do sprawdzenia za darmo jeszcze do 13 kwietnia.

Aby zagrać, wymagane jest konto na platformie Uplay. Grę możemy pobrać klikając w odpowiedni odnośnik na jej stronie w sklepie Ubisoftu. Po upływie darmowego weekendu dalsza rozgrywka stanie się niemożliwe.

To najprawdopodobniej jeszcze nie koniec wysypu świetnych ofert i rozdawnictw gier wideo. Ta konkretna branża jest jedną z nielicznych, które na obecnej sytuacji wychodzą bez większych strat.

