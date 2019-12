Apple Watch może otrzymać nowy kolor. W planach wersja PRODUCT RED

Firma Tima Cooka ma planować wypuszczenie nowej wersji kolorystycznej swojego smartwatcha. Apple Watch ma bowiem zadebiutować w wydaniu PRODUCT RED.

Czerwony Apple Watch? Tak, to możliwe

Produkty z logo nadgryzionego jabłka dość często osiągają bardzo dobrą sprzedaż. Dotyczy to również Apple Watcha, który może nie był pierwszym smartwatchem na rynku, a i jego wygląd nie jest uważany za najpiękniejszy, ale obecnie to najpopularniejszy smartzegarek na rynku. Klientów nie zniechęca nawet wysoka cena.

Za kupnem Apple Watcha może przemawiać wiele argumentów – świetna współpraca z iPhonem, wysoka jakość wykonania i bogaty zestaw funkcji. Obecna generacja, nazwa Series 5, to jeden z najlepszych smartwatchy na rynku. W naszym teście zegarek Apple otrzymał wysoką ocenę – 9 na 10 możliwych punktów.

Niebawem zainteresowanie Apple Watchem może jeszcze podskoczyć i to przed premierą Series 6. Serwis MacRumors, powołując się na francuski blog WatchGeneration, donosi o planowanej premierze specjalnej wersji. Firma z Cupertino ma wprowadzić do sprzedaży smartwatcha w czerwonym kolorze, który będzie należał do linii PRODUCT RED.

PRODUCT RED to inicjatywa Apple, w ramach której oferowane są różne produkty w czerwonym kolorze – iPhone’y, etui do iPhone’ów czy paski do Watcha. Przychód ze sprzedaży przeznaczany jest na walkę z AIDS. Jak podaje Apple, przez 13 lat udało się zebrać 220 mln dolarów.

Premiera? Prawdopodobnie na wiosnę 2020 roku

Według raportu Watch pojawił się na krótko w bazie danych Apple. Prawdopodobnie był to model aluminiowy z podobnym czerwonym wykończeniem, jak to w iPodzie touch. Dołączy on więc do pozostałych kolorów aluminiowej koperty – srebrnego, złotego i gwiezdnej szarości.

Do tej pory Apple Watch nie był dostępny w wersji PRODUCT RED. Klienci mogli zdecydować się wyłącznie na czerwone paski. Zmienić ma się to wraz z wydaniem specjalnej edycji Series 5. Nie została podana data premiery, ale spekuluje się, że smartwatch zadebiutuje na wiosnę 2020 roku. Niewykluczone, że wówczas zobaczymy również inne produkty w wydaniu PRODUCT RED.

źródło: MacRumors