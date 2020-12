Pierwszy prototyp Apple Watcha był nieprawdopodobnie brzydki. Mamy zdjęcia

W internecie pojawiły się zdjęcia, które mają przedstawiać bardzo wczesną wersję Apple Watcha. Urządzenie na pierwszy rzut oka nie przypomina smartwatcha z Cupertino, ale należy pamiętać, że służyło przede wszystkim do testowania oprogramowania.

Nie był idealny, ale szybko zdobył miliony użytkowników

Pierwszy Apple Watch zadebiutował w 2015 roku. Nie był on pierwszym smartwatchem, nie był też rewolucyjny, a niektórzy zarzucali mu wątpliwie atrakcyjny wygląd i przeciętny czas pracy na jednym ładowaniu. Miał jednak dwie zalety, którymi rozkochał w sobie fanów Apple – logo nadgryzionego jabłka i dobrze rozwiązaną współpracę z iPhonem.

Apple Watch – prototyp (fot. @AppleDemoYT, Twitter)

Mimo iż od pojawienia się pierwszego modelu Apple Watcha minęło już ponad pięć lat, to wciąż mamy do czynienia z bardzo zbliżoną formą zegarka. Owszem, wprowadzono kilka zmian w wyglądzie, ale nadal otrzymujemy smartwatcha zamkniętego w kwadratowej kopercie.

Tak, nie zmieniło się wiele w kwestii zewnętrznego wyglądu, ale oprogramowanie stało się zauważalnie lepsze i obecnie oferuje znacznie więcej funkcji. Dziś Apple Watch jest znacznie bardziej samodzielny, chociaż nadal potrzebujemy iPhone’a. Jak najbardziej możemy stwierdzić, że mamy do czynienia z jednym z najlepszych smartwatchy, więc nic dziwnego, że jest on tym najczęściej kupowanym, i to mimo dość wysokiej ceny.

Tak wyglądał prototyp urządzenia, które zawojowało rynek

Użytkownik Twittera korzystający z nicku @AppleDemoYT, przedstawił zdjęcia urządzenia, które można nazwać prototypem Apple Watcha. Uwagę zwraca obudowa w ogóle nie przypominająca smartwatcha z Cupertino, ale należy zaznaczyć, że prototyp służył przede wszystkim do testowania oprogramowania.

Apple Watch – prototyp (fot. @AppleDemoYT, Twitter)

Na urządzeniu zainstalowany jest system operacyjny starszy niż watchOS 1.0. To wersja rozwojowa, która posłużyła do zaprojektowania finalnej wersji oprogramowania. Co ciekawe, możemy odnaleźć kilka wspólnych elementów z obecnym watchOS – np. wygląd siatki aplikacji, która może kojarzyć się z plastrem miodu.

Apple Watch – prototyp (fot. @AppleDemoYT, Twitter)

Wśród zainstalowanych aplikacji znalazła się Lisa Tester, która nie trafiła do finalnej wersji smartwatcha. Mimo iż jest ona reprezentowana ikoną postaci z serialu animowanego Simpsonowie, to tak naprawdę nie chodzi o bohaterkę Lisę Simpson. Aplikacja nawiązuje bowiem do komputera Apple Lisa, jednego z najbardziej znanych produktów Apple, który na rynku zadebiutował we wczesnych latach 80. ubiegłego wieku.

Warto dodać, że nie są to jedyne zdjęcia, pokazujące prace nad ważnym dla Apple produktem z Cupertino. Ostatnio mogliśmy również zobaczyć, jak powstawał pierwszy iPhone.