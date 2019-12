Apple Watch może zyskać joystick i samoregulujące się paski

Smartwatch Apple sprzedaje się po prostu świetnie. Obecnie to najpopularniejszy smartzegarek na rynku. Firma nie zamierza jednak odpuszczać i pracuje nad kolejnymi ciekawymi funkcjami, które mogą zwiększyć atrakcyjność i możliwości Watcha.

Pokrętło Digital Crown zmieni się w joystick?

Do sterowania Apple Watchem służy dotykowy ekran, pokrętło Digital Crown, a także jeden przycisk. Funkcje związane z pokrętłem są całkiem rozbudowane. Wciśnięcie pozwala na szybkie opuszczenie aplikacji lub przejście do ekranu wszystkich zainstalowanych apek. Po przytrzymaniu włącza się asystentka Siri. Z kolei dwa szybkie wciśnięcia służą do przełączania się pomiędzy ostatnio uruchomionymi aplikacjami. Ponadto, Digital Crown umożliwia wygodne przewijanie list i aplikacji, bez konieczności sięgania do dotykowego ekranu.

Jak wskazują opublikowane patenty Apple, w kolejnych generacjach Watcha możliwości pokrętła mogą zostać zwiększone. Firma rozważa bowiem wprowadzenie sterowania wzorowanego na joysticku. Dzięki temu, pokrętło nie tylko będzie można obracać czy wciskać, ale również przechylać na boki.

Raczej nie byłaby to znacząca zmiana w sposobie sterowania Apple Watchem, ale jak najbardziej mogłaby ułatwić nawigację po systemie czy aplikacjach. Przykładowo, przechylenie pokrętła mogłoby zapewniać szybkie przejście do końca listy lub wyświetlenie dodatkowego ekranu w aplikacji.

Pasek z funkcją samoregulacji

Kolejny patent złożony przez Apple opisuje funkcję automatycznego regulowania paska. System, z pomocą dodatkowych czujników, mógłby napiąć pasek podczas uruchamiania wybranych aplikacji do monitorowania zdrowia. Apple Watch mógłby więc zyskać zupełnie nowe funkcje gromadzenia danych o organizmie użytkownika.

Ponadto, lepsze przyleganie do skóry mogłoby pozytywnie przełożyć się na dokładność już dostępnych pomiarów, jak tętno czy EKG. Automatyczne zaciśnięcie się paska powinno sprawdzić się również podczas aktywności fizycznych – zaczynamy biec i luźno założony smartwatch, sam dostosowuje się do nadgarstka.

Należy zaznaczyć, że mamy do czynienia tylko z patentami. Owszem, opisane funkcje jak najbardziej mogą trafić do kolejnego Apple Watcha, niewykluczone, że już do Series 6 w przyszłym roku. Tym bardziej, że tegoroczny model nie wprowadził znaczących zmian względem poprzednika. Z drugiej strony, Apple ma na koncie wiele patentów, które finalnie nie zostały wykorzystane w urządzeniach.

