Apple TV+ – wybrane produkcje dostępne za darmo

Brak planów na najbliższe dni? Wszystkie seriale na Netfliksie już obejrzane? Teraz za darmo możesz sprawdzić, co oferuje Apple w ramach swojego serwisu streamingowego.

Apple zachęca do zostania w domu

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, firma z Cupertino zdecydowała się zapewnić rozrywkę osobom pozostającym w domach. Wybrane produkcje dostępne w ramach usługi Apple TV+ zostały udostępnione za darmo.

Promocja nie jest ograniczona wyłącznie do kilku wybranych regionów. Jak najbardziej można z niej skorzystać również w Polsce. W tym celu należy zalogować się za pomocą Apple ID do aplikacji Apple TV na kompatybilnym urządzeniu. Nie trzeba posiadać aktywnej subskrypcji i wykonywać jakichkolwiek dodatkowych kroków. Wchodzimy do aplikacji i od razu możemy rozpocząć seans.

Lista produkcji oferowanych za darmo przedstawia się następująco:

Servant – serial przedstawia losy pary z Filadelfii. Ogromna tragedia wpływa na życie młodego małżeństwa i sprawia, że tajemnicza siła wkrada się do ich domu,

– serial przedstawia losy pary z Filadelfii. Ogromna tragedia wpływa na życie młodego małżeństwa i sprawia, że tajemnicza siła wkrada się do ich domu, For All Mankind – dla wielu widzów jedna z lepszych produkcji w Apple TV+. Poznajemy alternatywną wersję historii. To ZSRR jako pierwsze państwo zdobywa księżyc, a globalny wyścig kosmiczny nadal trwa,

– dla wielu widzów jedna z lepszych produkcji w Apple TV+. Poznajemy alternatywną wersję historii. To ZSRR jako pierwsze państwo zdobywa księżyc, a globalny wyścig kosmiczny nadal trwa, Little America – serial pokazuje losy imigrantów w USA,

– serial pokazuje losy imigrantów w USA, Dickinson – poznajemy Emily Dickinson, która pragnie zostać najlepszą poeatką na świecie,

– poznajemy Emily Dickinson, która pragnie zostać najlepszą poeatką na świecie, Królowa słoni – dokument, w którym śledzimy podróż stada słoni przez afrykańską sawannę,

– dokument, w którym śledzimy podróż stada słoni przez afrykańską sawannę, autor-widmo – tajemnicze widmo nawiedza lokalną księgarnię i zaczyna wypuszczać fikcyjne postacie do prawdziwego świata. Sprawę postanawia rozwiązać czwórka dzieci,

– tajemnicze widmo nawiedza lokalną księgarnię i zaczyna wypuszczać fikcyjne postacie do prawdziwego świata. Sprawę postanawia rozwiązać czwórka dzieci, Helpsters – produkcja skierowana dla najmłodszych widzów. Grupa potworków w każdym odcinku musi zmierzyć się z nowym problemem,

– produkcja skierowana dla najmłodszych widzów. Grupa potworków w każdym odcinku musi zmierzyć się z nowym problemem, Snoopy w kosmosie – sympatyczny pies Snoopy postanawia spełnić swoje marzenie o zostaniu astronautą.

Nie wszystkie autorskie seriale Apple zostały objęte promocją. Zabrakło m.in. docenionego The Morning Show czy serialu See z Jasonem Momoa w roli głównej. Mimo tego, niewykluczone, że znajdziecie produkcję, która przypadnie Wam do gustu.

Za pełną zawartość Apple TV+ należy zapłacić – miesięczna subskrypcja wynosi 24,99 zł.

źródło: The Verge

